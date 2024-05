Aterrizó en el concurso como uno de los grandes fichajes de la edición, y así ha sido. A pesar de las polémicas previas, Ángel Cristo Jr logró sumar más de dos meses de concurso en Supervivientes 2024, librándose en varias ocasiones de las expulsiones.

Un conjunto de detalles que lo posicionaron como uno de los posibles candidatos a ganar el reality, pero el participante terminó sentenciando su aventura de la peor manera posible. Pues, tras haber tenido una fuerte discusión con Aurah Ruiz, se alejó de sus compañeros y desapareció durante 3 horas de la playa.

La organización de Supervivientes establece a las celebridades una zona límite en la isla que no pueden traspasar por seguridad. Pero, Ángel Cristo Jr se saltó por completo las normas y provocó que, incluso, las fuerzas navales tuviesen que salir en su búsqueda. Un suceso nunca antes visto en el programa que tuvo consecuencias.

Así pues, y como no podía ser de otra manera, los altos cargos del reality decretaron la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr. Debido a ello, durante los últimos días, el participante ha viajado de regreso a España para enfrentarse a todos en el plató. Una situación que se pudo ver la pasada noche del 26 de mayo durante Supervivientes: Conexión Honduras.

Ángel Cristo Jr llega al plató de Supervivientes 2024

El hijo de Bárbara Rey se sentó junto a Sandra Barneda para explicarse. Un encuentro donde no dudó en pedir disculpas, nuevamente, al equipo del concurso por sus actos. «Me gustaría perdón al equipo, a las personas que no salen en las imágenes por haberles preocupado», comenzó diciendo.

Asimismo, y respecto a las feas palabras que dijo durante su discusión con Aurah Ruiz, fue claro. «No voy a justificar la frase que dije, solo quiero pedir disculpas», comentó. Una entrevista donde el ex superviviente no se cortó en ningún momento.

Ángel Cristo: «Yo no soy machista, yo me he criado toda la vida con mujeres y me han enseñado a valorarlas»

