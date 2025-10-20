Andy rompe su silencio tras la noticia de la presunta agresión de Lucas: «Tengo a la familia asustada»

No es ningún secreto que el adiós de Andy y Lucas no ha estado exento de polémica, ni mucho menos. De hecho, desde hace unos cuantos meses, empezaron a surgir ciertos rumores en cuanto a una mala relación entre los gaditanos. Algo de lo que ninguno de los dos quiso hablar, para tratar de cerrar esta etapa profesional de la mejor manera posible. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no han logrado su cometido, puesto que, en las últimas horas, ha salido a la luz una información que ha dejado a todos sin palabras. En Fiesta se ha dado a conocer un enfrentamiento que tuvo lugar en el camerino, durante el concierto que celebraron en Mérida en mayo y por el que Andy acabó en el hospital. Según Arabella Otero, compañera del programa presentado por Emma García y tras una conversación con el artista, desveló que en ese show sí que hubo un enfrentamiento entre el dúo: «Empezó la discusión y él intentó calmarlo», comenzó explicando.

«Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor», comentó la colaboradora de Fiesta. Por si fuera poco, se hizo eco de las declaraciones de Andy: «A Lucas hay que encerrarlo de verdad. Como siga así, va a terminar muy, muy mal. Está enfermo y no se deja ayudar». A pesar de todo, tan solo unas cuantas horas después y tras el revuelo que generó esta información, Andy decidió desmentirlo a través de un comunicado en redes sociales que optó por borrar tan solo unos minutos después. Según compartió el equipo de D Corazón, el gaditano aseguró que Lucas «nunca le había tocado». Ante la confusión que generó su acción, Javi Hoyos quiso ponerse en contacto con Andy, en busca de respuestas.

«No existió agresión. Esas heridas me las hice yo jugando al fútbol. No es cierto que yo haya dicho que hubo agresión. Lucas no me tocó», explicó el gaditano al periodista. «Yo tenía una lesión de hacer deporte y me terminé de lesionar ese día, pero no nos pegamos. Tengo a la familia asustada». De esta forma, a través de Javi Hoyos, el artista quiso incidir en un asunto en concreto: «No nos pegamos y no hubo agresión por parte de Lucas hacia mí».

La reacción de Lucas ante las acusaciones de supuesta agresión a Andy

Como no podía ser de otra manera, al tratarse de una información de lo más delicada, Lucas González no ha querido entrar en detalles. En ¡Vaya Fama!, intentaron hablar con él, pero él se negó a dar ese paso. Cristina Lasvignes lo hizo saber a los espectadores: «Ha declinado entrar en directo en el programa».

Aun así, la que sí ha querido hablar ha sido María José, su mujer. De esta forma, ha dado a conocer que el artista estaría dispuesto a tomar medidas al respecto: «Su mujer ha dicho que piensa defenderse de las declaraciones de Andy donde se tiene que defender», explicó Cristina Lasvignes.