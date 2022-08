Anabel Pantoja toma una contundente decisión respecto a Yulen Pereira

Anabel Pantoja, desde que fue expulsada de Supervivientes 2022, no ha dejado de estar en el punto de mira. Y todo por su relación con Yulen Pereira. Recientemente, Informalia ha hecho saber que, presuntamente, la andaluza podría ser considerada “persona non-grata” en la Federación de Esgrima: “No es la más recomendable para una persona que necesita seguir unas normas estrictas de una profesión tan abnegada como la suya”, comparte el citado medio.

Es entonces cuando, a través de un mensaje a su compañera y amiga Belén Rodríguez, Anabel Pantoja ha querido defenderse en Sálvame. Lo ha hecho de la siguiente manera: “Soy la primera que quiero que llegue lo más lejos y que siga con su deporte. De hecho, me adaptaré yo más para que él tenga todos sus entrenos sin que afecte nada”.

Respecto a ese supuesto estilo de vida que compartía el mencionado medio de comunicación, Anabel Pantoja se muestra de lo más contundente: “No bebo alcohol desde antes de la isla, solo una copa de vino”. Respecto a su dieta, Anabel Pantoja va mucho más allá: “Comer no es nada malo después de estar cuatro meses sin hacerlo. Yo tengo mi decisión propia, igual que la de Yulen. ¿No podemos descansar?”.

Anabel Pantoja asegura que será ella quien se adapte al ritmo de vida de su pareja para que continúe con sus entrenamientos #yoveosálvame

Tal y como han recogido los compañeros de Sálvame, Informalia también ha asegurado que José Luis Abajo, presidente de la Federación Española de Esgrima, supuestamente habría hecho hincapié en la “falta de compromiso” de Yulen Pereira. Sobre todo en cuanto a las normas que tiene que seguir un deportista de élite como él.

A pesar de todo, Pipi Estrada recibió en directo un mensaje del propio José Luis Abajo, que desmentía esa información: “Él no ha dicho que sea declarada persona non grata”, comenzó leyendo el colaborador, haciendo referencia a Anabel Pantoja. “Es meter mierda sin razón y no sé quién se ha inventado esta noticia. ¡Cómo voy a decir yo semejante cosa! ¿Qué nos ha hecho la pobre Anabel?”, aseguró el presidente de la Federación Española de Esgrima.

Lo cierto es que esta situación ha terminado provocando que Anabel Pantoja tome una firme decisión respecto a Yulen Pereira. Y es que la andaluza no va a dudar un solo segundo en adaptarse al ritmo de vida de su actual pareja, al ser deportista de élite. No está dispuesta a que él cambie ese día a día tan exigente por ella. ¡Ni mucho menos! Y lo ha vuelto a dejar claro.