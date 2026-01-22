Anabel Pantoja, sobre la diferencia de edad con su novio David: «No sé hasta cuándo aguantaré, pero…»

Es un hecho que, habitualmente, se dice que el amor no tiene edad. A pesar de todo, sí que es evidente que puede ser un factor determinante dentro de la pareja, en un momento dado de la vida. Es algo que Anabel Pantoja sabe a la perfección, puesto que, desde 2023, mantiene una relación sentimental con el fisioterapeuta David Rodríguez, once años menor que ella. Durante su visita al pódcast Mamá, no veas esto, presentado por Luc Loren, la sobrina de Isabel Pantoja se ha sincerado como nunca sobre el problema de salud que padeció tras el parto de su hija Alma. Algo que, según su testimonio, afectó a sus relaciones íntimas con David e, incluso, a su lívido. «Aparte de que es difícil de por sí, tú tienes que encontrar el momento porque, claro, como lo dejes pasar, terminan pasando meses y años», aseguró la prima de Kiko Rivera.

Todo ello mientras reconocía que le generaba cierta preocupación las dificultades para tratar de mantener viva la llama en pareja después de tener un bebé, puesto que es algo que requiere mucha atención. Respecto al futuro, Anabel Pantoja tiene claro que quiere que su relación con David Rodríguez dure mucho tiempo a pesar de esa diferencia de edad. «A mí me encantaría verme con él toda la vida», aseguró la andaluza. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «A mí me encantaría verme con él toda la vida. Yo lo único que le he pedido es que no me deje en un asilo y me deja en mi casa, en Canarias», bromeó. En cuanto a que «la edad importa en el amor», la influencer tiene claro que enamorarse no tiene nada que ver con los años, sino con estar en el mismo momento vital.

Aun así, también es consciente de la brecha generacional que existe entre ambos en determinados aspectos. De hecho, Anabel Pantoja puso como ejemplo que él «quiere salir» y ella, en cambio, prefiere quedarse en casa. Pero es algo que entiende a la perfección, porque David está «en la edad» de hacerlo, al tener 28 años.

«Cuando tú ya te asientas y demás, hay otra persona que no ha vivido tu época. A David le quedan como diez años, que yo ya he recorrido, y al fin y al cabo, pienso que puedes vivir con una historia de amor y con una diferencia de ‘X’ años, pero sí importa también y tiene consecuencias, buenas y malas», explicó Anabel en el mencionado podcast.

Pero hay algo que tiene muy claro: «Hay cosas que te compensan y otras que, claro, cuestan». Además, hizo hincapié en la madurez de David Rodríguez: «Aunque tenga la edad que tiene, va más por delante. Tiene 28 años, tiene su empresa, tiene su familia, es una persona adulta, aunque es joven y nació en el 1997», afirmó.

Por si fuera poco, la influencer no dudó en relativizar sobre la posibilidad de que, en algún momento, ambos decidan poner punto y final a su relación sentimental: «Yo no sé hasta dónde aguantaré, hasta dónde llegaremos, ojalá sea para toda la vida», comenzó explicando, y añadió: «Pero yo, el tiempo que esté, como yo digo siempre, voy a aprovecharlo al máximo, y felicidad máxima».