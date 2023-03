Anabel Pantoja reaparece, entre lágrimas, tras sus últimas polémicas

La ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira llegó de la forma más inesperada y cuando parecía que la pareja estaba pasando por su mejor momento. La influencer había decidido abandonar la televisión por un tiempo, pues se sentía juzgada continuamente. Aunque a pesar de alejarse, en muchos programas siguen comentando día tras día lo que hace o deja de hacer. Por este motivo, ha aparecido en redes sociales llorando y muy agobiada ante la presión a la que se ve sometida.

Normalmente cuando una pareja termina, necesitan un tiempo para estar tranquilos sin sentirse juzgados por lo que hacen o dejan de hacer, sin embargo, siendo sobrina de Isabel Pantoja, no es tarea fácil. Por ello, desde su ruptura, se han estado barajando todas las posibilidades que hayan podido ser las causantes: desde la infidelidad del esgrimista con una modelo, hasta el supuesto romance oculto de Anabel Pantoja.

Hace tan solo unas horas usaba sus redes sociales para expresar cómo se sentía. En esta publicación aparecen dos fotografías entre lágrimas, acompañadas de un gran texto en el que refleja cómo se está sintiendo: “Cuando decides callar, seguir adelante, intentar incluso disfrutar y por supuesto seguir, vivir sin tener que tener que justificarte, explicar, dar razones o responder a las preguntas que te hacen por la calle, llega a ser una puñetera pesadilla. Me siento como una absoluta delincuente, he tenido y sigo soportando a día de hoy que se me juzgue tanto en redes como en programas, lo mala hija que soy, que si no trabajo o a que me dedico”, comenzaba escribiendo.

Además, ha querido recalcar que ella lleva más de 15 años sin parar de trabajar y solo valoran lo malo: “Si voy exigiendo o pidiendo respeto en un funeral de mi padre, donde curiosamente la Guardia Civil iba a buscarme, otra locura de la que se me acusó y nadie me pidió perdón”, poco a poco la influencer va escribiendo todo aquello que le ha dolido a lo largo de estos años. Respecto a los últimos rumores sobre si está viéndose con alguien o no, también ha querido dejar un mensaje: “Pero claro soy una chica sueltecita por andar por ahí … un escándalo, si lo hiciera un chico ni se hablaría 3 horas todas las tardes. QUIERO VIVIR SIN SER JUZGADA.”, expresó.