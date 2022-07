Anabel Pantoja: su reacción tras insinuarse que Arelys no acepta su relación con Yulen

La visita de Arelys, madre de Yulen, a Honduras sigue dando de qué hablar. Madre e hijo mantuvieron una conversación que este jueves durante la gala de Supervivientes 2022 los concursantes pudieron ver, y donde Anabel Pantoja tuvo la última palabra al verse involucrada en la conversación.

Tal y como se pudo ver en un vídeo mostrado este jueves en la gala, durante las últimas horas que Arelys y Yulen pasaron juntos en Honduras, ambos mantuvieron una conversación sobre «frijoles» que iba más allá, pues se trataba de una conversación en clave sobre como se está viendo fuera la relación del deportista con Anabel Pantoja.

«No le gustan con los frijoles es que, si le echan todas las cosas todo el día, déjame vivir. Quítame todo esto, dan la vuelta y siguen diciendo que te gusta. Deja ya de comer frijoles. No quiere más”, le decía la madre de Arelys a su hijo, sobre la posición que había tomado su padre ante el asunto.

Tras esta conversación, Yulen le explicó a Anabel lo que había entendido de la conversación con su madre: “Está cansadita del temita, que es todo el día mañana tarde y noche”. “¿No hay otros temas?”, le preguntaba la sobrina de Isabel Pantoja.

Tras ser preguntada por Carlos Sobera, Anabel Pantoja señaló que cuando conoció a la madre de Yulen “parecía que me estaba abrazando mi madre, la vi muy cercana”. Y añadió: “Puedo entender que esté hasta el moño de aguantar que le digan que le gusto o no le gusto, que si mi vida anterior…”.

Por otro lado, Yulen justificó la conversación con su madre explicando que: “soy una persona que no ha salido nunca en televisión y que todo el tema mediático se lo está comiendo solo mi madre”. En cuanto a su padre, el concursante señaló que: “No le gusta la tele y no le gustan los comentarios contra mi o contra mi pareja y se quiere apartar del foco, me ha confirmado una cosa que llevábamos dando vueltas en la isla”.

Además, aclaró si la conversación de los frijoles era sobre su relación con la concursante: «Lo que quiere decir mi madre es que solo se está sacando el tema de Anabel y Yulen, mañana tarde y noche y mi padre está casando que solo se vea eso y no a su hijo el superviviente, por eso dice que está un poco quemado», explicó.