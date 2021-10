Anabel Pantoja ha dicho basta. La sobrina de Isabel Pantoja se ha cansado de recibir críticas e insultos sobre su físico a diario a través de las redes sociales. Unos comentarios muy dañinos, que tras mucho tiempo en silencio, ha decidido cortar por lo sano.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha demostrado en muchas ocasiones que es una mujer libre de complejos, y no está dispuesta a que nadie le cree complejos innecesarios ni a que la desestabilicen emocionalmente. Y mucho menos, a que otras mujeres se sientan mal al leer esos comentarios tan dañinos.

Esta misma semana, Anabel se convirtió en el blanco de innumerables insultos, tras haber compartido en sus redes sociales una imagen en bikini. La colaboradora disfruta del verano interminable de Canarias, y esta semana volvió a dar prueba de ello. Sin embargo, la respuesta a la publicación de Instagram no fue la que ella se esperaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

A lo largo de estos años, Anabel Pantoja ha invertido cerca de 40.000 euros en retoques estéticos. Unos retoques para sentirse más a gusto y de los que está muy orgullosa, sin embargo, una vez más los haters han ido a hacer daño donde más le duele.

«No estoy obligada a dar este tipo de explicaciones pero me ha llamado bastante la atención todos los comentarios negativos sobre mi físico, que si estoy embarazada, que si vaya mierda de abdominales, que si soy un trozo de tocino, esperpento… No me hace daño pero me parece cruel, sois despreciables. Cada uno hace lo que quiere hacer para sentirse bien, yo no me meto con la gente. No me insultéis más», escribió a través de su cuenta de Instagram.

“Hay gente muy cruel, pero no pensaba que se llegaría a estos términos. Después de una semana de trabajo no televisivo decidí irme a pasar un fin de semana con unos amigos al sur de mi isla. ¿Tiene algo de malo?», ha señalado, con la esperanza de que cesen las críticas.