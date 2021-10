Ha pasado casi un mes desde que se celebrase la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en La Graciosa, apenas unos días después de la muerte de doña Ana Martín, madre de Isabel Pantoja. Desde entonces, la colaboradora continúa muy centrada en esta nueva etapa de su vida en Canarias y en sus proyectos profesionales.

La joven es muy activa en las redes sociales, donde suele compartir detalles de su día a día, así como algunos de su faceta profesional. Un escaparate a aspectos más íntimos que, en alguna que otra ocasión, le ha dado más que un disgusto. El último, precisamente hace unos días y ante el cual no ha dudado en tomar medidas.

Esta semana, la sobrina de Isabel Pantoja compartía con sus seguidores algunos posts que han llamado especialmente la atención. Uno de ellos, ubicado en Honduras, durante su visita a su entonces novio, Omar, que se encontraba participando en la última edición de Supervivientes. Una publicación en la que se veía a la joven aparentemente desnuda en la playa y cubierta únicamente con un sombrero, que no permitía mostrar más de lo aceptable según los términos de la red social. Bajo el título «Lo que ves», la colaboradora sonríe abiertamente a cámara y ‘engaña’ a sus seguidores, ya que la imagen no es actual. De hecho, la pareja ni siquiera se ha ido de luna de miel todavía.

La otra fotografía muestra a Anabel en bikini y disfrutando de un día de piscina en un hotel de Canarias. Sin embargo, aunque pueda parecer lo contrario, la colaboradora no está disfrutando de unos días de descanso, sino que está muy centrada en su colección de joyas y así lo ha querido manifestar a sus seguidores.

A través de los stories de su cuenta, la sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que está cansada de las críticas que recibe por su forma de vida. “No sé ni por dónde empezar”, ha dicho Anabel antes de comenzar a expresar su queja. La colaboradora ha hablado de dos cuestiones, por un lado, las críticas que recibe de aquellos que piensan que no trabaja y, por otro, los que la atacan por su físico. “He estado trabajando toda la semana, la mayoría de los comentarios son que no trabajo, que vivo del cuento y del apellido, orgullosa estoy, pero creo que la gente que conozco sabe que no paro”, ha expresado. “No estoy obligada a dar este tipo de explicaciones, pero me ha llamado la atención los comentarios”, ha recalcado la sobrina de Isabel Pantoja, ante la serie de comentarios que ha recibido por sus últimas publicaciones. Según ella misma ha afirmado, el hecho de vivir en una zona como Canarias le permite poder disfrutar de la playa o de la piscina en su tiempo libre, pero ello no significa que no trabaje.

Lo que más ha molestado a Anabel son las críticas a su físico: “que si estoy embarazada, que si soy un trozo de tocino. Cada uno tiene una vida y esa vida hay que asumirla”, ha dicho la joven, que afirma que no le duelen este tipo de comentarios, aunque le parecen crueles y despreciables. “Dejaros de meter en mis fotos e insultarme”, ha pedido.