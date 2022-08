Anabel Pantoja ha confesado cuál es el motivo por el que no ha regresado al programa en el que trabaja como tertuliana: Sálvame. La ex concursante de Supervivientes, que se encuentra ahora mismo de vacaciones junto a su novio, Yulen Pereira, no ha tenido pelos en la lengua para sincerarse sobre el tema.

Han pasado ya unas semanas desde que Anabel fue expulsada de Supervivientes 2022. La sobrina de Isabel Pantoja, tras ser la indiscutible protagonista de esta edición de Supervivientes, se está tomando con demasiada calma su vuelta a España.

Y es que Anabel Pantoja se encuentra disfrutando de sus vacaciones junto a Yulen Pereira, mientras que sus compañeros del programa de Sálvame la siguen esperando semanas después de haber sido expulsada del reality.

Egipto, el destino en el que Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han embarcado como primer viaje de novios #PdV9A https://t.co/fHWHXB6zNY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 9, 2022

Anabel, que ha tenido una entrevista en exclusiva con Lecturas, ha sido clara al respecto y ha manifestado que tiene mucha presión y que, “obviamente no quiero pasarlo mal ni sufrir”. Esto lo ha dicho haciendo referencia a “los tres coches detrás de mí como si fuese una Kardashian”.

También, Anabel ha afirmado que, aunque la espera de todos porque esta vuelva al programa en el que es tertuliana es evidente, “el programa son cuatro horas y psicológicamente no estoy ahora mismo preparada para estar ahí”.

Con un “no tendría la fuerza psicológica necesaria y no me apetece en este momento”, Anabel Pantoja ha terminado de dejarnos claro el hecho de que su vuelta al programa de Sálvame no será pronto.

Y es que parece ser que la ex concursante del reality se ha querido evadir de todo en cuanto ha llegado a su país natal. Al contrario de cómo actuó Kiko Matamoros, que nada más llegar a España se reincorporó a su trabajo habitual.

Los tertulianos de Sálvame, que están en ascuas ya la espera de que Anabel Pantoja vuelva a su trabajo, están también un poco disgustados con cómo ha actuado la sevillana. El motivo de esto es que Anabel, nada más volver a España, acudió en primera instancia al programa Déjate Querer, en vez de a un Deluxe.

El elenco de Sálvame espera aún así el retorno de la colaboradora del programa, pues su estancia en el plató sería clave ahora que su, aún esposo, Omar Sánchez, va a entrar a Pesadilla En El Paraíso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Pero no será este mes cuando veremos a Anabel Pantoja pisando el plató de Sálvame, pues parece que las vacaciones que se ha tomado esta junto a su actual pareja, Yulen Pereira, van para largo.