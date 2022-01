Anabel Pantoja ha protagonizado la nueva charla del canal de Youtube de Anne Igartiburu. Una charla en directo a través de Instagram, que más tarde la presentadora publica en su canal de la popular plataforma de vídeos. Y como era de esperar, ha sido una charla muy comentada.

Tras su regreso a ‘Sálvame’, la sobrina de Isabel Pantoja afronta el comienzo del año en una gran etapa tanto personal como profesional. Aunque también ha tenido sus altibajos, como ella misma ha querido recalcar en su charla con Anne Igartiburu. Una charla donde también ha querido dejar claro que en este momento su prioridad es ella misma, y que tras marcar distancias con su familia, se siente liberada.

“Estoy liberada. A partir de ahora voy a pensar en mi porque llevo mucho tiempo pensando en los demás», dijo Anabel sin poder contener las lágrimas. Además, confesó que ha aprendido a llevar mejor las críticas que recibe a diario por su físico. «Las críticas que son constructivas, las cojo. A la gente que no le gusto, si se meten y me dan también visibilidad, pues adelante», aseguró.

Durante su charla, Anabel Pantoja expresó que: «He estado condicionada mucho tiempo. He pasado mucho miedo intentando no meter la pata, con no sacar el pie del tiesto, por no decir una palabra más, una palabra menos. A mí me ha cambiado últimamente el pensamiento, no a raíz de la pandemia, de otras muchas cosas».

Y añadió: «He mirado tanto por tantas personas, porque yo he querido, pero ha llegado un momento en el que digo tengo 35 años. No sé lo que va a pasar mañana. Sueño con conocer lugares, tengo sueños por cumplir y ahora me toca a mí».

Anne Igartiburu también hizo hincapié en el regreso de la colaboradora a ‘Sálvame’, quien parece ha vuelto con más fuerza que nunca tras su descanso de la televisión: «Ahora he parado un tiempo y volver me ha dado un chute de energía para todo”, expresó Anabel.