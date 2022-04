El jueves pasado, durante una conversación que tuvieron Mayka Rivera e Isaac Torres dentro de la mansión de ‘Baila conmigo’, esta dejó entrever que él podría haber tenido un tonteo con Anabel Pantoja. El extentador de ‘La isla de las tentaciones’ no ha dudado en acudir a ‘Sálvame’ para aclararlo. Ambos coinciden en la historia de cómo se conocieron: un encuentro repentino en una gasolinera de Canarias. Fue desde ahí que el intercambio de mensajes a través de las redes sociales tuvo lugar.

Lo primero que ha querido decir la sobrina de Isabel Pantoja es que muchos habrán malinterpretado estas conversaciones. «Muy guapo, muy buena gente, pero nada más. Que por tres mensajes y un comentario no veas las películas que se monta la gente», aclaró. No obstante, ayer cuando acudió el catalán al plató del programa de Telecinco dijo que hubo «un vacileo por parte de los dos». También quiso confesar que el primero en escribir fue él: «Ella subió una historia en la piscina y le dije ‘no veas cómo te las gastas, vaya piscinita’. Y me dijo ‘cuando quieras, estás invitado’».

¿Hubo tema que te quema entre Isaac y Anabel Pantoja? 🔥🔥 #BailaConmigo8A pic.twitter.com/M4XZlAXwLl — 𝗠𝗲𝗴 𝗧𝗩 📺🪠 (@diosameg) April 8, 2022

«Ella me ha dicho que no quiere que se malinterpreten las cosas», cuenta sobre la prima de Kiko Rivera, ya que habló con ella tras salir a la luz esta información. Que pueda haber algo entre ellos es algo que está fuera de nuestro alcance, pero él sí que ha querido dejar claro que ella “tiene rollazo”. «Es una chica guapa, todo el mundo lo ve. Yo veo su Instagram y me río todo el rato», cuenta el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’.

Isaac Torres ha compartido varias conversaciones entre él y Anabel Pantoja, pero los colaboradores no han querido ir más allá y le han acusado de buscar fama con esto. Una de ellas ha sido Gema López, quien cree que ha aprovechado que la prima de Isa Pantoja ha sido confirmada para ‘Supervivientes 2022’ para intentar que también él sea fichado.