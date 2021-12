El pasado martes, en ‘El programa de Ana Rosa’ presentado por Ana Terradillos, pudimos conocer una historia que, desde luego, no dejó absolutamente indiferente a nadie. Se trata de una dependienta que decidió resistirse a esos atracadores que entraron a su comercio, apuntándola con un arma de fuego.

La dependienta no quiso hacer caso a ninguna de las exigencias por parte de los atracadores. Bien es cierto que no pudo evitar que se llevaran el dinero, pero sí que consiguió que no se llevaran toda la recaudación que se encontraba en la caja. Un acto de lo más valiente que ha sido aplaudido por muchos.

De hecho, tras ver el vídeo de lo sucedido, Ana Terradillos no dudó un solo segundo en afirmar lo siguiente: “¡Con un par!”. En ese preciso instante, la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ pidió permiso a la directora del programa para poder compartir con los espectadores una situación muy personal: cómo vivió, en primera persona, un atraco.

“Una vez me robaron el móvil y me enfrenté a ellos”, comenzó diciendo Ana Terradillos. “Luego me estaban esperando y me dieron algún golpe. Hace ya muchos años”, aseguró. Lejos de que todo quede ahí quiso añadir algo más: “A raíz de eso ¿sabes lo que hago? Ya no me enfrento a nadie más”.

Acto seguido, los colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’ no han dudado un solo segundo en explicar a la audiencia el gran riesgo que existe de enfrentarse a los ladrones. Y es que éstos pueden llegar a ponerse verdaderamente nerviosos, lo que llevaría a que la situación “pueda acabar de cualquier manera”. ¡Eso es precisamente lo que hay que evitar en todo momento!