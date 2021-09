En su apuesta por la ficción nacional y los contenidos diferentes, Atresmedia presenta ‘Cardo’, una nueva fn que llegará muy pronto a Atresplayer Premium. Una serie auténtica y honesto, que se presenta como uno de los grandes bombazos de la temporada.

‘Cardo’ es un ambicioso proyecto, fruto del trabajo de Ana Rujas y Claudia Costafreda. Ambas han trabajado codo con codo, para crear un retrato generacional, cuya gran baza es la imperfección con la que se muestra una realidad, que atrapa desde el minuto uno.

Ana Rujas y Claudia Costafreda han trabajado de la mano de Los Javis como productores ejecutivos, así como han estado acompañadas de principio a fin por Atresmedia, con una libertad absoluta. Una libertad que esperan que sea la puerta a que voces nuevas, comiencen a ser escuchadas por la industria. Porque las nuevas generaciones tienen mucho que contar.

Pregunta: Más allá de la trama de ‘Cardo’, algo que llama la atención es el realismo con el que se muestra Madrid, ¿Es algo a lo que le disteis una gran importancia desde el principio?.

Claudia Costafreda: “Madrid para nosotras es un personaje más. Al final es un lugar en el que nos hemos perdido, nos hemos sentido vacías, nos hemos ido de fiesta y todas esas calles respiran eso. Entonces si no lo retratamos, estaríamos perdiéndonos algo muy bonito, y es que la ciudad tiene vida propia».

Ana Rujas: “Todo eso yo creo que lo recoge un poco Madrid e insisto que yo veo esto y pienso “Madrid es esto”. El retrato de Madrid era muy importante desde el principio. Era algo prioritario para nosotras. Es como si ves una serie de fuera y te gusta porque es autóctona de lo que realmente pasa.

Pregunta: Yolanda Ramos ha dado el titular de que ‘Cardo’ huele a revolución, ¿Estáis de acuerdo?

Claudia Costafreda: Ojalá. Pero no solo por nosotras, sino también por lo que hagan Los Javis, por lo que haga gente nueva… yo creo que ‘Cardo’ está participando en un cambio, espero, en la industria. Porque si las grandes plataformas y productoras, como Atresmedia, ya apuestan por producir esto, entiendo que otros grandes medios también van a apostar. Entonces, es muy bonito. Lo de ‘Revolución’ debería ser desde hace ya tiempo, que la gente tenga su voz, que se pueda hacer arte, y que el arte pueda llegar a todo el mundo”.

Ana Rujas: “Yo creo que podemos ser la puerta de más gente. Yo siento eso, siento que Cardo puede ser puerta para que vengan otros, para que los directivos se empiecen a dar cuenta de que sí que funciona. Al igual que nosotras en Atresmedia y en Buendía estamos encantadas porque nos han dado una oportunidad, y nos han dado toda la libertad y eso es increíble, no nos lo imaginábamos”.

Claudia Costafreda: “Ha habido un gran cambio. Los Javis han tenido mucho que ver y ellos sí que son la puerta de lo que va a pasar. Y yo creo que ‘Cardo’, al ser producida por ellos, pero creada por nosotras, va a ser más puerta de lo que viene, porque ellos van a seguir produciendo en esta línea, y eso significa que vamos a ver más cosas con voz propia y con autoría, y eso es importante”.

Pregunta: Ahora que lo veis con perspectiva, ¿Qué ha sido lo más difícil de crear un proyecto como ‘Cardo’ desde cero?

Claudia Costafreda: “Las dos éramos inexpertas. A veces lo pienso, y dirigir un rodaje tanto por su parte como por la mía es fuerte. Pero los guiones… te lo digo muchas veces (dirigiéndose a Ana) ¡Qué heavy que hemos levantado seis guiones!. Conocer cuál era nuestra fusión y que historia queríamos contar de manera conjunta. Yo creo que ha sido un reto”.

Ana Rujas: “Esto ha sido lo más difícil pero a la vez lo más bonito. Tomar las riendas era un reto complicado, y darle forma a las serie, llegar a contar lo que queríamos y que tuviera una especie de final y un recorrido que funcionase”.

Claudia Costafreda: “Ha sido bonito descubrir la obra a la vez que la estábamos haciendo. Porque te imaginas unas cosas y después acaban siendo diferentes. Y aprendes a abrazar cosas que te pensabas que no te iban a gustar. Nos sigue pasando a día de hoy.

Pregunta: Durante el rodaje, ¿Os ha pasado eso mucho?, es decir, que la idea inicial se vea reflejada en el resultado o que a lo largo del rodaje habéis descubierto cosas nuevas que os han parecido más interesantes.

Ana Rujas: “Es bastante similar a la idea inicial. El alma es la misma, lo que pasa es que todo ha mejorado. Y también, todo el equipo del que nos hemos rodeado ha ido aportando ideas a lo que nosotras ya teníamos, y eso era más espectacular. Todo ha ido creciendo, porque todo el equipo ha ido sumando cosas”.

Pregunta: Durante la rueda de prensa, hiciste referencia a que hubo un momento de tu carrera en el que decidiste tomar las riendas y dejar de pelearte con la industria…

Ana Rujas: “No es tanto que haya dejado de pelearme con la industria, sino que me escuché yo. Es que empecé a respetarme, a escucharme y a ser honesta con mi corazón y con lo que yo sentía como artista. Y a saber que tenía una voz como artista, y cuando llegaron Los Javis fue como un regalo, algo que no había sido buscado”.

“Creo que fui honesta conmigo misma y a partir de ahí empezó a pasar algo que yo ni me esperaba. No me esperaba que los Javis vinieran y me dijeran que querían contar conmigo. Al final te empeñas en ser algo porque la industria te pide una cosa y llegó un momento en el que pensé: ¿Quién soy y que quiero hacer? Y entonces empezó a tener sentido mi carrera”.

Pregunta: ‘Cardo’ es una serie que cuenta una realidad tan cruda como actual. Desde el punto de vista interpretativo, ¿Qué escenas han sido las más complicadas de grabar?

Ana Rujas: “Para nosotras lo más difícil han sido las escenas más vulnerables, en las que había que conectar con una emoción. Todo ha sido difícil en el sentido emocional, para mi yo creo que lo más difícil ha sido el recorrido de María”.

Claudia Costafreda: “El recorrido no es nada fácil. Había veces que yo no sabía ni que decirle, me parecía muy complicado, y pensaba “a ver cómo hacemos esto”. Y de repente Ana lo hacía y yo decía “pues ya está”.

Ana Rujas: “Algo muy increíble de Claudia como directora es que trabaja mucho con el refuerzo positivo y el decirte “esto está muy bien, por aquí vamos bien”. Y para mi como actriz es algo de agradecer siempre, porque eso me ha hecho entregarme más, no tener miedo y confiar en que fuera había una persona apoyándome constantemente. Así lo difícil se hace más fácil».

Pregunta: Durante la rueda de prensa explicasteis que sois “como un matrimonio”, pero al comienzo de este proyecto ¿Os costó encontrar un nexo en común por el que queríais que se encaminase la serie?

Claudia Costafreda: “El gran tronco en común no ha sido difícil, de hecho todo ha sido muy natural. Después hemos discrepado en mil cosas como es normal. Yo tengo la sensación de que nos conocemos muchísimo más de lo que nos conocemos”.

Ana Rujas: “La serie está llena de esas discrepancias, está mi esencia y está la de Claudia, y entonces juntas ha salido ‘Cardo’. Cada una tenía su punto de vista, ya no solo de la serie sino de los valores de la vida, y eso también se ve dentro de la serie. Y yo estoy muy contenta con el resultado porque es una fusión de las dos”.

Pregunta: Por último, después de ‘Cardo’, ¿Os volveremos a ver juntas en otros proyectos?

Claudia Costafreda: Claro, evidentemente sí. Nos queda mucho camino por recorrer juntas.

Ana Rujas: Sí. Los Javis me juntaron con Claudia, alguien a quien ya había visto trabajar y que me había llamado mucho la atención, y encima trabajar en equipo que es como más me gusta. Las dos tenemos la misma visión, queremos contar historias que sirvan para algo.