El Festival de San Sebastián acogió el pasado viernes la presentación de ‘Cardo’, la nueva ficción de Atresmedia para Atresplayer Premium. La serie estrenó sus tres primeros capítulos, junto a todo el elenco, sus creadoras y productores ejecutivos.

En su fuerte apuesta por la ficción nacional, los contenidos diferentes y sobre todo, en su firme convicción de dar oportunidades a nuevos talentos, Atresmedia arrasó en el festival con ‘Cardo’. Se trata de una serie en colaboración con Buendia Estudios y Suma Latina, que se presenta como uno de los grandes estrenos de este año.

‘Cardo’ es un ambicioso proyecto, detrás del cual hay muchas ganas, talento e ilusión. Creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda y de la mano de Los Javis como productores ejecutivos, muestra un retrato generacional cargado de realismo, que atrapa desde el primer momento.

Una serie que nace desde la libertad absoluta de sus creadoras, siendo una apuesta arriesgada en la que Atresmedia confió desde el principio. De esta manera, la cadena sigue en su línea de ofrecer contenidos novedosos y de autoría a los espectadores, en un momento en el que parece que ya está todo creado.

En ese sentido, José Antonio Antón recalcó que «una de las principales metas que tenemos en Atresmedia es aglutinar talento; un talento que venga con propuestas rompedoras, frescas… en esta serie confluye mucho talento joven empezando por Claudia Costafreda y Ana Rujas, creadoras y auténticas almas del proyecto, pero siguiendo también por los diferentes profesionales que han formado parte de este proyecto”.

Tal y como expresó Claudia Costrafreda durante la rueda de prensa, “al contrario que la protagonista de la serie, que no tiene oportunidades, que está vagando en la nada, a nosotras nos han dado esta oportunidad, algo que es muy importante para la gente joven, es maravilloso y que espero que sirva de precedente y rompa moldes”. De esta forma, se vuelve a reivindicar la importancia de dar voz a las nuevas generaciones.

Y ‘Cardo’ está llena de nuevos talentos. Con un elenco formado por Ana Rujas como protagonista, Clara Sans, Ana Telenti, Juani Ruiz, Alberto San Juan, Diego Ibañez y con la colaboración especial de Yolanda Ramos, han puesto toda su entrega en cada episodio, y al final, el éxito nace de la pasión que todos ellos le han puesto a su trabajo.

Con este proyecto, Ana Rujas, ha vuelto a encontrar su camino dentro de una industria tan complicada. “Hubo un momento en mi carrera que decidí que quería contar un poco lo que había en mi cabeza. Cuando empecé a respetarme como artista y creadora, empezaron a pasar cosas. Este proyecto ha sido como un regalo”, explicó Ana Rujas a los medios.

La honestidad de la serie conquistó a Los Javis

Una serie no habría sido posible sin Javier Calvo y Javier Ambrossi. Desde el principio sintieron fascinación por esta idea, tanto por su originalidad como por mostrar una realidad tan cruda como honesta.

“Hay muchas series muy parecidas y muy impersonales, y a mi me gustan las series de autoría. Yo quería defender la imperfección, las tripas y la honestidad. Y creo que esto lo tiene esta serie. Y de esto me siento orgulloso, de no hacer series por hacer, sino porque tenemos algo que contar”, explicó Javier Calvo.

Por su parte, Javier Ambrossi recalcó que «hemos querido abrir esa puerta que a veces nos quieren cerrar a la gente joven». Así como que este proyecto, «nos ha enseñado lo que es ser productores a nuestra manera. Y sobre todo, la búsqueda, el descubrimiento y la apuesta por lo novedoso”.

El arte es revolución

Yolanda Díaz hizo una de las reflexiones más acertadas del estreno de la serie: «‘Cardo’ huele a revolución». La actriz, conocedora de la industria a la perfección, hizo hincapié en la importancia de un proyecto tan real como original, cuando la mayoría de títulos pasan desapercibidos.

«Hace muchos años que no veo una revolución. Lo hizo Almodovar en su día y se quedó con el poder. Y han tenido que llegar ellos (Los Javis), y gracias a ellos están saliendo estos proyectos, llenos de nuevos talentos. El arte es necesario, y el arte es revolución», recalcó la actriz. Y cuanta razón.

No cabe duda de que ‘Cardo’ arrasará en el panorama audiovisual de nuestro país. Una serie tan necesaria como transgresora, que se presenta como la voz de toda una generación.