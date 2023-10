Ana Obregón lanza un mensaje a Alessandro Lequio: «La niña tiene muchas ganas de verte»

El pasado martes, los espectadores de TardeAR se vieron sorprendidos. Y todo porque, nada más empezar el programa, Ana Rosa Quintana anunció que contaría con una entrevistada de lujo: Ana Obregón. Es la primera vez que la actriz concedía una entrevista en directo desde que Ana Sandra llegó a su vida.

De esta forma, Ana Obregón quiso dar nuevos detalles sobre la decisión que tomó de cumplir la que era la última voluntad de su hijo Aless Lequio. No solamente se ha sincerado sobre la repercusión y las críticas generadas, sino también cómo ha sido este complejo proceso hasta que la pequeña llegó a su vida.

En cuanto a su papel como abuela, la bióloga ha reconocido a Ana Rosa Quintana en TardeAR que «es difícil de explicar». Pero, si hay algo que tiene claro, es que la llegada de Ana Sandra ha supuesto que sus ganas de vivir, que se esfumaron tras la muerte de su hijo, hayan regresado para quedarse.

Ana Obregón, ante las críticas que recibió tras el nacimiento de su nieta: «A los políticos les vino muy bien una cortina de humo» #TardeAR24O https://t.co/xwJuEFOckf 👈 — TardeAR (@TardeARtv) October 24, 2023

A pesar de todo, la presentadora de televisión quiso incidir sobre la polémica y los debates que surgieron tras hacerse pública su decisión de utilizar el esperma de su hijo fallecido para cumplir su última voluntad, que era ser padre. «A los políticos les vino bien como cortina de humo para sus chapuzas», aseguró Ana Obregón. Lejos de que todo quede ahí, la invitada fue más allá: «En Miami no me enteraba de nada y no quería enterarme, estaba volviendo a vivir. Pero me lo contaba mi hermana y pensé que les había venido de maravilla».

Poco después, Ana Obregón confirmó cuándo va a celebrarse el bautizo de Ana Sandra. Ante esto, Ana Rosa Quintana quiso saber si Alessandro Lequio va a acudir. La invitada pidió que se lo preguntase a él directamente: «Yo respeto su silencio, pero para mí cada día de mi vida es un homenaje a mi hijo», reconoció.

Eso sí, la bióloga no ha dudado un solo segundo en aprovechar la oportunidad que le brindaba TardeAR para mandar un mensaje al padre de Aless: «La niña tiene muchas ganas de verte. Le he enseñado fotos tuyas y sonríe». Además, añadió: «Es la hija de tu hijo, y creo que sería muy feliz si pudieras abrazarla. Estoy deseando que conozca a tu hija y la de María, y me encantaría que vinierais a casa porque creo que Aless se lo merece».