Ana Mena y Manuel Carrasco actuarán en la final del ‘Benidorm Fest’

Este sábado tendrá lugar la final de la segunda edición del Benidorm Fest. La localidad alicantina será testigo de la elección del representante de España para Eurovisión 2022, y ya se conocen los nombres de los artistas invitados a la gala: Ana Mena y Manuel Carrasco.

Ambos artistas actuarán este sábado 4 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa, durante la celebración de la gran final del festival. Una noche llena de emoción, donde Ana Mena y Manuel Carrasco interpretarán alguno de sus nuevos éxitos musicales.

Tanto Ana Mena como Manuel Carrasco pueden empatizar con los concursantes del Benidorm Fest, pues los dos artistas conocen bien la presión y los nervios que se siente en un momento así, tras haber participado ambos en un concurso.

EXCLUSIVA Ana Mena y Manuel Carrasco, los artistas invitados de la gran final del #BenidormFest2023

Ellos también se pusieron en manos del público y de un jurado profesional, la malagueña durante su participación en el famoso Festival de San Remo el año pasado, y el de Isla Cristina cuando comenzó su carrera en Operación Triunfo.

En cuanto a su actuación en la final del Benidorm Fest, fue la periodista Laura Ortiz la primera en anunciar la exclusiva a través de su cuenta de Twitter. Para más tarde, ser confirmada por la organización del festival. Una noticia que como era de esperar, fue muy bien recibida por todos los seguidores del mismo.

Cabe recordar que desde hace años, son muchos los eurofans españoles que sueñan con ver a Ana Mena representando a España en Eurovisión. No obstante, el momento aún no ha llegado. Por otro lado, Manuel Carrasco es uno de los artistas más queridos y reconocidos de nuestro país, con innumerables éxitos a sus espaldas, no hay duda de que ofrecerá una actuación magistral en el Palau l’Illa.