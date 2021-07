Ana María Aldón se ha roto al recordar uno de los momentos más duros de su vida. Aunque ahora es una de las colaboradoras más queridas de ‘Viva la vida’, durante los inicios de su relación con José Ortega Cano lo pasó realmente mal por el acoso mediático que sufrió.

En aquel momento, la gaditana ocupaba cada semana todo tipo de titulares en los medios del corazón. Un momento muy complicado para ella, en el que no solo se vio afectada por su relación con el diestro, sino también porque estaba embarazada y tenía miedo de que su estado anímico debido a las críticas afectase a su embarazo.

Este fin de semana, la colaboradora se sentó en el plató de ‘Viva la vida’ con ganas de zanjar el asunto del último bache de salud de Ortega Cano. Y es que el ex torero necesita calma para poder recuperarse del todo.

“Yo no tengo ningún problema con nadie. Yo con mi familia estoy en un buen momento, hemos pasado por unos días muy chungos pero quiero que prevalezca la salud de mi marido», explicó.

Asimismo, el programa rescató los inicios en televisión de la colaboradora. Un tiempo en el que acababa de empezar su relación con el torero, y del que Ana María tiene muy mal recuerdo, asegurando que fue uno de los peores momentos de su vida.

“El embarazo fue muy duro por todo lo que nos rodeaba. Yo me lo tomé fatal porque llevábamos muy poco tiempo, nunca pensé en volver a ser madre», explicó visiblemente emocionada. «Yo ya no podía más, no quería vivir más. Yo no quería vivir así, no entendía las barbaridades que se decían», añadió.

«Lo que podía ser lo más bonito del mundo para una mujer para mi fue una pesadilla. Nunca me pidió una prueba de paternidad… recordar esto es muy fuerte. Fue muy difícil», explicó, asegurando que cayó en una fuerte depresión que arrastró durante bastante tiempo.