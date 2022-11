Ana María Aldón da pistas sobre sus planes para Navidad tras confirmarse su separación

Ana María Aldón reapareció en Fiesta, después de haber tenido que acudir al hospital tras sufrir un accidente accidente doméstico. Después de unos meses muy duros y de su acercamiento con José Ortega Cano, la diseñadora compartió con Emma García los próximos planes que le llenan de ilusión.

La diseñadora desveló a Emma García sus planes para la próxima Navidad: «En Navidad me voy a ir con mi familia, con mi familia… Estoy deseando poder compartir con ellos la Navidad», expresó la todavía mujer de José Ortega Cano. Y añadió: «No lo he hablado con mi marido, pero vamos no me voy a quedar a tomarme las uvas con… Lo que quiero es pasármelo bien».

Por otro lado, también habló sobre la baja de Gloria Camila. «Nadie va a entender a Gloria mejor que yo por la situación emocional de ella. Yo con baja médica me he ido a trabajar porque tenía que sacar una casa adelante. Ella, afortunadamente, tiene capacidad económica para permitirse retirarse, otra gente no puede».

«Yo también he estado muy mal de salud mental y no he podido dejar de acudir a mi trabajo porque tengo dos hijos y facturas que pagar, yo con mi enfermedad he tenido que ir a trabajar, y como yo muchísima gente», añadió la diseñadora.

Ana María expresó que: «Yo he preguntado a quién tengo que preguntar cómo está y cómo sigue. No tengo que tener una relación con alguien que no quiere tenerla conmigo. No me he cruzado con ella en casa, cuando yo estoy ella no viene. Creo que es lo mejor, sensatez por su parte y por la mía, para qué vamos a coincidir… Intentamos no coincidir».

«Lejos de lo que mucha gente piensa, que yo debía coger las maletas y largarme, tengo muy claro que los tiempos que me estoy dando son los que me tengo que dar, pero también digo que no va a costar tanto verme salir de esa casa, que no se preocupen que no voy a tardar seis meses como dicen, aunque yo mientras el niño lleve bien la situación no tengo por qué irme corriendo de allí», sentenció la diseñadora.