Ana María Aldón contundente tras la entrevista de Ortega Cano: “Sentí bochorno”

Ana María Aldón ha respondido de manera muy contundente a la entrevista de José Ortega Cano en El programa de Ana Rosa. La diseñadora reapareció en el programa Fiesta este miércoles, asegurando que sintió bochorno tras escuchar las declaraciones del diestro.

Durante la entrevista del torero, hubo frases que quedaron para la posteridad, entre ellas: “todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña”. Tras ver estas imágenes en Fiesta, Ana María expresó que no quería volver a ver el vídeo y que lo pasó muy mal al escuchar sus palabras, tachándolo de “bochornoso”.

La diseñadora señaló que entendía las declaraciones del diestro como “un chiste malo. Creo que estaba muy nervioso desde el principio. No comparto intenciones, lo pasé mal”. Además, señaló que su entrevista fue “una falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y hubo momentos en los que sentí vergüenza y bochorno”.

Ana María Aldón da un bombazo en directo: «Me encantaría volver a ser madre» #FiestaT5 https://t.co/LPTCJX05E4 — Fiesta (@fiestatelecinco) October 12, 2022

Ortega Cano pidió disculpas públicamente tras su entrevista, y sobre esto Ana María Aldón señaló que “los demás piden disculpas y yo acepto», sin embargo confesó que “a mí en casa no me las ha pedido”, aunque reveló que es algo que ya no le importa demadiado.

Por otro lado, la diseñadora reconoció que para ella no ha sido tan importante esta entrevista del diestro, que sí que ha podido empujarle a seguir con su decisión, pero que no ha sido determinante para que la tomase pues es algo que ya venía de lejos.

Ana María Aldón también recordó la entrevista que hace un año Ortega Cano concedió a Toñi Moreno y en la que habló de Rocío Jurado, expresando que esa entrevista marcó un antes y un después para ella porque: «me doy cuenta del poco valor que tengo. Y yo no quiero borrar la huella de nadie. Pero sí quiero que mi huella se quede, y si no se queda, con el paso del tiempo te vas dando cuenta».