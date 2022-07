Ana Luque estalla, como nunca, contra Ignacio de Borbón en ‘Supervivientes 2022’

La recta final de Supervivientes 2022 está a punto de comenzar. Son muchas las semanas que los concursantes llevan a sus espaldas, por lo que cada vez los conflictos son más frecuentes. Uno de los más recientes ha tenido a Ana Luque como protagonista. La andaluza no ha dudado un solo segundo en estallar contra Ignacio de Borbón.

No es ningún secreto que muchas de las acciones del concursante no gustan en absoluto a Ana Luque. Algo que ha querido comentar con su compañera y amiga Anabel Pantoja: “Nosotros metiendo la mano y este meando ahí”. Y todo porque vio cómo su compañero estaba orinando cerca de donde el grupo suele hacer vida.

Tras este comentario, y mientras recogían leña, ambos protagonizaron un momento de tensión. Tanto es así que Ana Luque quiso mostrarse muy contundente con su compañero: “No me gusta que me hables así”. Acto seguido, la andaluza comentó con Anabel Pantoja lo que acababa de ocurrir: “Me contesta malamente”, reconoció.

Ana Luque estalla y tiene su primera gran bronca en Honduras con Ignacio de Borbón: «¡Esta vez no te perdono!» #SVÚltimaHora https://t.co/4OYkJWbPPW — Supervivientes (@Supervivientes) July 4, 2022

Las cosas estaban cada vez más tensas entre los dos. Es más, cuando la malagueña pidió a Ignacio de Borbón, en plena tormenta, que quitase el agua de la lona que les estaba cubriendo, terminó por estallar: “Por Nacho que concurse el de al lado”. El joven robinson también respondió: “Estoy aquí igual que tú”.

La amiga de Olga Moreno fue más allá: “Hablo como hablas tú. Antes me has faltado el respeto y te he perdonado. No quiero hablar contigo, ¡se acabó!”. Acto seguido, Ana Luque prosiguió: “Nada más quiere llevar la razón”. Ignacio de Borbón no tardó en seguir respondiendo a su compañera: “Me estás cansando ya con esos gritos”.

Al ser consciente de cómo estaba desembocando esta discusión, Ana Luque quiso dejar algo claro a Ignacio de Borbón: “Te juro que no te perdono esta vez por la que estás liando”. Es más que evidente que las semanas de reality empiezan a hacer mella en los concursantes, ya que terminan estallando a la mínima cuestión. ¿Lograrán dejar a un lado sus diferencias por el bien del grupo?