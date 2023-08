Amor Romeira, entre lágrimas en ‘Fiesta’ al ver una foto de Anabel Pantoja con su peor enemiga

Amor Romeira y Anabel Pantoja solían ser inseparables, pero últimamente las cosas no parecen ir bien entre ellas. Durante una de las recientes emisiones de Fiesta, la colaboradora no ha podido aguantarlo más y ha roto a llorar.

El distanciamiento comenzó cuando la sobrina de Isabel Pantoja celebró su cumpleaños el pasado 15 de julio. A pesar de que estaba rodeada de la mayoría de sus amigos, se olvidó de una invitación muy importante: la de Amor. En ese momento esta trató de quitarle importancia, pero los últimos acontecimientos han dejado más patentes aún sus diferencias.

Anabel Pantoja subió el pasado 22 de julio una fotografía junto a Sofía Suescun dentro de un reel con varias instántaneas con otros influencers. La ganadora de Gran Hermano y Amor Romeira han tenido varios pleitos en el pasado. El más sonado es el enfrentamiento judicial que tuvieron por unas palabras de la hija de Maite Galdeano. “Para ser tío, pocos huevos tienes”, le recriminaba. Este comentario tránsfobo llevó a la cantante y actriz a ganar finalmente el juicio tras haber interpuesto la denuncia correspondiente.

Por este motivo la colaboradora se ha sentido de lo más agraviada viniendo de alguien que consideraba tan cercano a ella. Anabel sabía perfectamente qué es lo que había ocurrido entre ellas. Aun así, ha querido intentar quitarle hierro al gesto de su amiga. “Yo no creo que sean tan amigas, solamente se llevan bien, pero estoy segura de que Anabel condena la transfobia”, explicaba en Fiesta.

Amor Romeira se ha roto en fiesta y entre lágrimas ha explicado un poco más en profundidad cómo se sentía al ver estas imágenes y a una persona con la que tuvo un enfrentamiento tan grave. “Es una persona que me hizo mucho daño y verla ahí me ha hecho revivir cosas muy dolorosas, lloro por eso, no por Anabel”, ha asegurado. Solo el futura dirá que ocurrirá con la amistad entre ambas.

