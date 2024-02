‘Amar es para siempre’: La Plaza de los Frutos ¿existe en realidad? Te explicamos sus secretos

Cada vez son más las producciones españolas que llegan al corazón de los espectadores. Sin importar el medio de difusión, las tramas que se plasman entre los personajes de cada historia logran cautivar por completo al público, una situación que se vive cada tarde con Amar es para siempre.

La serie de Antena 3 se ha convertido en todo un acierto para la cadena, y las cifras de audiencia lo demuestran. Los personajes, la historia e, incluso, la escenografía se han convertido en las señas de identidad que han dado forma a la serie. De hecho, y como todo fan de Amar es para siempre sabe, no hay lugar más representativo que La Plaza de los Frutos.

#Audiencias I 🏆 @A3AmarSiempre, LÍDER con su 2º mejor día de la temporada con un 13,1% 💞 Conquista a +1,2 M de seguidores de media y +2,2 M de espectadores únicos 🏆 #Hermanos20Feb, LÍDER en la noche: +1,1 M y 12,6% 🏆 @PecadoriginalA3, LÍDER con cerca de 1 M y 12,2% 🙌 Y… pic.twitter.com/Gqvm4NPkU2 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 21, 2024

En el mundo del entremetiendo y el cine, no todo lo que parece es real. Es común recrear numerosos escenarios con el fin de adaptarlos a la trama que se quiere presentar al espectador. Por ello, no es de extrañar que los fans de la producción española se pregunten si La Plaza de los Frutos es real o no. ¡Esto es lo que se sabe!

¿Existe La Plaza de los Frutos, de Amar es para siempre?

Como el resto de las localizaciones de la trama, La Plaza de los Frutos se ubica en Madrid, concretamente en el barrio de Chamberí. Pero, ¿es este lugar exacto y real? Al igual que el resto de producciones, hay escenas que son rodadas en platós específicos. De hecho, los interiores suelen ser grabados en en Fuenlabrada y Móstoles, situados en la capital española.

Asimismo, y respecto a la mencionada plaza, lo que se ve en cada capitulo de la serie es el resultado de una decoración previa realizada por el equipo de producción. Pero, eso no quita que el lugar sea real y se encuentre al aire libre. Los estudios de Diagonal TV, productora de la telenovela, se hallan en una nave de Pozuelo de Alarcón, y en ellos, con La Plaza de los Frutos.

Peñalara no puede soportar ver a Benigna llorar. ¡La emoción está en el aire y las chispas vuelan alto! ⚡💔 #Amar19Feb ▶https://t.co/nOuy6jtHQk pic.twitter.com/7MIF54Ueee — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) February 19, 2024

Amar es para siempre llega a su fin

Tal y como se comunicó hace unos meses, la producción española llega a su fin este 2024. Tras 11 años de emisión, la serie concluye definitivamente en la parrilla televisiva española. Un último capítulo cuya fecha de emisión se desconoce, de momento, pero que promete no dejar indiferente a nadie.

Ocupando su lugar en la cadena aterriza Sueños de libertad, una ficción que ya emite su primer episodio este domingo 25 de febrero a las 22.00 horas y pasará a emitirse de lunes a viernes a las 15:45 horas.