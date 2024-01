‘Amar es para siempre’, capítulo 2800: Alicia hace una inesperada confesión a Victoria

Amar es para siempre, con el paso de los años y de las temporadas, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2799 de Amar es para siempre. De esta manera, observamos cómo Crespo ha reconocido a Ángela e, inevitablemente, se ha dado cuenta de algo que le ha dejado completamente sin palabras. Y es que descubre que Elena, en realidad, es su hija. Algo que, desde luego, no estaba para nada en sus planes.

🔍 Lola merece liberarse de la culpa y llegar al fondo del asunto. Su búsqueda de la verdad va más allá de la custodia de Malena. #Amar25Ene ▶https://t.co/nOuy6jtHQk pic.twitter.com/w94yyHfpL6 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) January 25, 2024

Dadas las circunstancias, el homenaje que se ha decidido hacer a Chimo ha provocado una tremenda división en la familia Quevedo. Y no es para menos. Lola necesita, ahora más que nunca, que Román la apoye a la hora de conseguir todas las pruebas que necesita sobre la adopción irregular de Malena.

Carlos no ha tardado en confesar que recibió una brutal paliza. Esto hace posible que tanto Quintero como Silvia sigan poniendo todo de su parte para intentar sacarle de prisión, de una vez por todas. Crespo aprovecha la oportunidad que se le ha presentado para amenazar a Soria mientras que Benigna logra que Peñalara dimita.

😬 ¡Tensión máxima en el King’s! 🏰 ¿A cuántos pasos por delante va Crespo? #Amar25Ene ▶https://t.co/nOuy6jtHQk pic.twitter.com/bOtj9zUJp7 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) January 25, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 2800 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo Peñalara ha confesado a Marcelino que se arrepiente, y mucho, de la venta de su supermercado. Todo ello mientras Alicia ha sorprendido a Victoria con una inesperada y contundente confesión: le hace saber todos los detalles sobre ese idilio que tuvo con Chimo.

Por si fuera poco, vemos cómo Isidro tiene miedo de la reacción con Crespo mientras que éste no puede evitar romperse con Federico. Carlos, por su parte, está tremendamente feliz. Y todo porque Quintero y Silvia han conseguido algo que parecía imposible: su puesta libertad. Claudia tiene un fuerte enfrentamiento con Elena mientras que Marcelino, al ser consciente de la situación, se disculpa con Pelayo por su actitud.

Elena no ha tardado en descubrir que Román está ayudando a Lola respecto a Malena. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, toma una contundente decisión: echarle de casa. ¡Llegan nuevas complicaciones a sus vidas! No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.