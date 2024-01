‘Amar es para siempre’, capítulo 2799: Benigna consigue que Peñalara dimita

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. ¡Es una serie que está marcando un antes y un después!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2798 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo, dado el interés que está presentando Victoria, Elena ha dado el paso de hacer una petición de lo más concreta y contundente al doctor Curiel. ¿En qué consiste? En que desaparezca, a la mayor brevedad posible, del mapa.

Román pide a Lola que no se rinda y siga luchando por recuperar a Malena: «Eres una mujer muy valiente». 🥹 Vuelve a verlo: https://t.co/TVEfw1Dc2z #Amar23Ene — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) January 23, 2024

Por si fuera poco, observamos cómo Lola, finalmente, ha descubierto que Sor Remedios ha fallecido, por lo que decide tratar de encontrar, de una vez por todas, a Sor Piedad. ¡Necesita saber toda la verdad a la mayor brevedad posible! Todo ello mientras Claudia trata por todos los medios de sonsacar información a Victoria respecto al vínculo entre Elena y Chimo.

Marcelino, por su parte, no puede evitar seguir entrometiéndose en la relación de Marisa y Pelayo mientras que Benigna no ha tardado en mostrarse más firme que nunca. ¿De qué forma? Exigiendo a Peñalara que renuncie, de una vez por todas, a ser presidente de los comerciantes. ¡No va a parar hasta lograrlo!

Claudia se esfuerza por entender la relación que Chimo tenía con Elena, pero sigue sin comprender muchas cosas. 🤔 #Amar24Ene ▶ https://t.co/nOuy6jtHQk pic.twitter.com/q1jVdXTzYf — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) January 24, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2799 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Crespo ha reconocido a Ángela por lo que, inevitablemente, ha descubierto que Ester en realidad era su hija. Además, dadas las circunstancias, el homenaje a Chimo ha provocado una división entre la familia Quevedo.

Lola necesita más que nunca que Román le apoye a la hora de conseguir todas y cada una de las pruebas respecto a la adopción irregular de Malena. Carlos ha confesado que recibió una paliza, lo que provoca que Quintero y Silvia tengan todo en su poder para tratar de sacarlo de prisión, de una vez por todas.

Crespo ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para amenazar a Soria para conseguir tiempo y que sea efectiva la restitución de su inversión. Todo ello mientras Benigna ha conseguido su objetivo, que no era otro que lograr la dimisión de Peñalara. Pelayo, por su parte, ha mentido a Marcelino para que no le agobie más respecto al nuevo piso. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.