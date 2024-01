Amar es para siempre se ha convertido, inevitablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 297 de Amar es para siempre. Entre otras tantas cuestiones, hemos sido testigos de cómo Crespo ha descubierto que Isidro es el que está investigando todos y cada uno de los detalles de la muerte de Ester. ¡Tiene pruebas para demostrarlo!

Román pide a Lola que no se rinda y siga luchando por recuperar a Malena: «Eres una mujer muy valiente».

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Elena ha sorprendido a Román buscando todos los documentos sobre la adopción de Malena. Por lo tanto, inevitablemente, ella empieza a sospechar que algo se trae entre manos. Por si fuera poco, sorprende con una inesperada confesión: fue Chimo quien provocó la muerte de Mario.

Lola y Román, por su parte, se muestran cada vez más dispuestos a seguir investigando todos y cada uno de los detalles sobre la adopción irregular de Malena. Por fortuna, no lo hacen solos ya que cuentan con el apoyo incondicional de Quintero. Finalmente, se lleva a cabo el esperado reportaje de Carlos en Avance Semanal.

En el próximo capítulo de Amar es para siempre: Pelayo recibe una inquietante llamada de Marisa

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2798 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Elena, dado el interés de Victoria, ha decidido hacer una petición de lo más concreta al doctor Curiel. ¿En qué consiste, exactamente? En que desaparezca del mapa a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí observamos cómo Lola, que ha descubierto que Sor Remedios ha fallecido, decide tratar de encontrar a Sor Piedad. Claudia, por su parte, no puede evitar tantear a Victoria respecto a la relación de Elena y Chimo. En cuanto a Marcelino, somos testigos de cómo continúa entrometiéndose, de lleno, en la relación de Marisa y Pelayo.

Benigna, por su parte, no ha dudado un solo segundo en exigir a Peñalara que renuncie, de una vez por todas, a ser presidente de los comerciantes. Todo ello mientras se publica la entrevista que Carlos ha concedido a Avance Semanal, por lo que las consecuencias no tardan en llegar. En cuanto a Malena, observamos cómo no tarda en tantear a Lola para saber más detalles sobre su adopción. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.