‘Amar es para siempre’, capítulo 2782: Quintero y Silvia reciben amenazas por investigar a Velarde

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2781 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo la llegada de Lola a casa de Malena ha provocado una disputa en la familia.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2782 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo Arnau ha dado el paso de unir fuerzas con Elena para provocar que surjan dudas en Román respecto a Lola. Además, vemos cómo Malena ha afianzado su relación con Lola mientras se despide, para siempre, de Curro.

Sofía, por su parte, no ha dudado un solo segundo en ocultar a Isidro que ha tenido que liarse con Crespo. Ahora mismo, dar a conocer esa información solo traería graves problemas. Todo ello mientras Quintero y Silvia se ven sorprendidos al recibir graves amenazas por comenzar una investigación sobre el sargento Velarde.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Federico trata por todos los medios de hacer posible un acercamiento con Lola. Es consciente de que las cosas están realmente complicadas tras los últimos acontecimientos, pero lo que es cierto es que no va a parar hasta conseguir su objetivo.

Por si fuera poco, observamos cómo Victoria ha descubierto que, definitivamente, han quitado su nombre del catálogo primavera-verano. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, no duda un solo segundo en declararle la guerra a Elena. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.