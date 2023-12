‘Amar es para siempre’, capítulo 2779: Lola no le cuenta a Román que Arnau ha regresado a su vida

Amar es para siempre continúa su andadura televisiva y este 2023 lo cerrará de la mano de episodios que prometen no dejar indiferente a nadie. Recientemente, hemos podido disfrutar del capítulo 2778 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Quintero y Silvia dan rienda suelta a su amor.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2779 de Amar es para siempre donde veremos cómo Manolita se siente terriblemente disgustada tras conocer que Arnau ha mentido. La regente del Asturiano ha descubierto el engaño del ex de su hija Lola.

A veces, cometemos errores por amor, pero también aprendemos lecciones invaluables. ¿Perdonará Malena a su familia?💔 #AmarEsParaSiempre ¡Entra en la web y disfruta de tus momentos favoritos! 👇❤️📲 https://t.co/eEJw74pQRs 👇 pic.twitter.com/hP5P7OdRI5 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) December 27, 2023

Al parecer, su madre no murió hace poco como había contado, sino hace tres meses. Por su parte, Lola no quiere contar que Arnau ha vuelto a su vida. Un secreto que le esconderá, incluso, a Román. El motivo de ello es que la joven no quiere que su encuentro perjudique de alguna manera su relación con el contable.

Mientras tanto, Crespo intenta averiguar si Sofía ha superado la muerte de Ester. Asimismo, Elena habla seriamente con Victoria y le deja claro que no va a consentir que la vuelva a enfrentar con Malena. Todo ello sumado al descubrimiento de Benigna.

Pues, para su sorpresa, es conocedora de que Peñalara no pasó la Nochebuena con su padre y le dejó solo en la residencia. Una mentira que le ha enfadado mucho. ¿Qué hará al respecto? No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.