‘Amar es para siempre’, capítulo 2746: Trini desaparece sin dejar rastro

No es ningún secreto que Amar es para siempre, con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2745 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Basilio ha tomado la firme decisión de no entregar a Carlos a las autoridades.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 246 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo la familia Quevedo, tras el accidente de Malena, trata por todos los medios de permanecer unida. Aunque lo intentan con todas sus fuerzas, lo cierto es que no lo consiguen.

Lola, finalmente, se ha enterado del trágico accidente por lo que no duda un solo segundo en colarse en el hospital, donde se ve sorprendida por nada más y nada menos que Román. Todo ello mientras Pelayo se queda completamente en shock al enterarse de que ha fallecido su némesis. ¡Se queda completamente impresionado!

Por si fuera poco, observamos cómo Trini, tras haber prometido a Isidro y Sofía que acudirá a las autoridades, ha desaparecido sin dejar rastro. Como no podía ser de otra manera, todos se quedan sin palabras. ¡Y no es para menos! Todo ello mientras Quintero ha invitado a Silvia a vivir con él en casa, y ella no duda en aceptar.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Basilio se ha despedido tanto de Gala como de Carlos, deseándoles muchísima suerte. Además, observamos cómo Peñalara no puede evitar hacer una contundente confesión a Sebas. ¿En qué consiste? Le hace saber que echa muchísimo de menos a Benigna. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.