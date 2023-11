‘Amar es para siempre’, capítulo 2745: Basilio decide no entregar a Carlos a las autoridades

No es ningún secreto que Amar es para siempre, con el paso de las temporadas, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2744 donde, entre otras tantas cuestiones, hemos sido testigos de cómo Victoria ha dado el paso de aliarse con Alicia.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2745 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo el PSOE ha arrasado en las elecciones. A pesar de todo, Pelayo acaba profundamente cabreado por la indolencia democrática que ha demostrado tener Manolo.

Todo ello mientras hemos sido testigos de un agridulce encuentro entre Malena y Lola. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Rafa ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado para hacer una confesión a Sofía respecto al inesperado altercado de Trini con un cliente.

“Creo que estoy embarazada”. ¿Quién pensará esto en #AmarEsParaSiempre. 😱 Descúbrelo esta semana: https://t.co/UMQvrbVwXP ▶️ pic.twitter.com/V6Bcu8yJHB — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) November 5, 2023

De esta forma, siguiendo al pie de la letra el plan trazado con Isidro, no ha dudado un solo segundo en hacerle una peligrosa encerrona. Todo ello mientras Basilio, tras meditarlo mucho, decide no entregar a Carlos a las autoridades. No sabe si es la decisión correcta, pero es lo que siente que debe hacer.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Silvia lo está pasando realmente mal pero, a pesar de todo, decide mentir a Quintero. Éste acaba entregándose gracias a Lola, mientras que Malena ha sufrido un aparatoso accidente en compañía de Curro. Algo que deja completamente en shock y sin palabras a sus padres.