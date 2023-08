‘Amar es para siempre’, capítulo 2691: Victoria acusa a sus trabajadoras del robo del collar

No es ningún secreto que Amar es para siempre, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2690 donde, entre otras cuestiones, vemos cómo Malena ha robado a Victoria para conseguir escapar a Alicante.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2691 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Lola continúa ocultando toda la verdad a su familia, por lo que Manolita decide dar el paso de defender a Claudia en la Academia Alonso. Tras lograr un falso culpable del crimen de Ester, Crespo termina liberando por completo a Iván.

Por si fuera poco, vemos cómo Rafa anima a Sofía a que forme parte del homenaje de Ester y, de una vez por todas, se enfrente a lo ocurrido. Quintero ha defendido a una de las víctimas de la patrulla vecinal, evitando que se produzca un peligrosísimo enfrentamiento. ¡Una situación verdaderamente extrema!

Tras descubrir que Lola mintió sobre su experiencia laboral, Victoria amenaza con despedirla. ¿Aceptará las disculpas de la joven? 🫢 #Amar17Agohttps://t.co/FLxFtWXMGX — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) August 17, 2023

Victoria, por su parte, no ha dudado un solo segundo en acusar a sus trabajadoras de haber robado el collar. La reacción que tiene Claudia ante lo sucedido ha provocado, inevitablemente, la admiración de Chimo. Malena continúa adelante con sus planes para escapar, pero Curro finalmente no se presenta a la cita acordada.

Como no podía ser de otra manera, Malena se encuentra profundamente hundida y traicionada. Hasta tal punto que no le queda más remedio que encontrar consuelo en brazos de Lola. Además, vemos cómo el matrimonio Quevedo está en jaque tras la decisión de Malena. Todo ello mientras Federico sufre un infarto. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.

Sofía no se merece esto. 💔Nos rompe el corazón verla así.#Amar17Ago ▶https://t.co/nOuy6jtHQk pic.twitter.com/9QMyBw435r — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) August 17, 2023