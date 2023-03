‘Amar es para siempre’, capítulo 2674: Ciriaco se preocupa por el futuro de Maribel

No es ningún secreto que Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias con más éxito en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2673 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Visi y Benigna han conocido en profundidad la historia de Lorenzo y su padre.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2674 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Andrea, finalmente, se ha armado de valor para sincerarse con Alberto. Así pues, no tarda en compartir sus sospechas con él para descubrir, juntos, si van a ser padres o no.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ciriaco ha comenzado a preocuparse por el futuro de Maribel. Y todo cuando descubre todos los detalles de su relación con alguien completamente insospechado. Todo ello mientras Jorge se ve sorprendido por los inesperados deseos de Concha y Luján.

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo Carballo se ha propuesto comenzar a investigar nada más y nada menos que un caso ad honorem de Cristina. Por si fuera poco, vemos cómo Hugo se propone hacer una serie de cambios en la farmacia, algo que provoca muchísimas dudas en Rocío.

Llega uno de los momentos más esperados hasta el momento. Estamos hablando, cómo no, del juicio por el derrumbe de la calle Velarde. Éste termina arrojando a un único culpable, que no es otro que Moreno. Valentín, con la ayuda de Benigna y Visi, ha conseguido demostrar a Lorenzo que tiene muchísimos deseos de recuperarle. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.