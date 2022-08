‘Amar es para siempre’, capítulo 2432: Sonia cumple su amenaza y desvela el secreto de Medina

No es ningún secreto que Amar es para siempre se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue sorprendiendo a sus seguidores. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2431 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Fran está cada vez más dispuesto a sonsacar a Raúl qué ocurre con Garlo.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2432 de Amar es para siempre. Así pues, vemos cómo el paro de los trabajadores de Garlo ha generado diversos conflictos entre éstos y Raúl. Carmen y Fran han aprovechado el momento para acercarse aún más a él y descubrir qué hay detrás de la situación económica de la juguetería.

Manolita ha descubierto el enorme problema que tiene Emilio con las anfetaminas. Por tanto, empieza a pensar qué decisión debe tomar al respecto, al ser consciente del grave problema que tiene. Marcelino y Pelayo han empezado a comprobar que Jesús Jaén no ha hecho otra cosa que aprovecharse de Catalina. Por ese mismo motivo, piden ayuda a Quintero para poder ponerle solución al asunto.

Por lo menos se ha dignado a dar la cara… 😒😡 🧡 #Amar11Ago ▶ https://t.co/SFQJYQVQOv pic.twitter.com/vREAvs3kaX — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) August 11, 2022

Sonia, para sorpresa de Medina, ha cumplido con su amenaza. De esta manera, en un programa de radio, ha dado a conocer quién se esconde tras Leandra Chamorro. Algo que ha destrozado por completo al joven, que se siente verdaderamente decepcionado con la persona que más ha querido en su vida.

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo la situación entre Coral y Paloma parece no mejorar, sino que empeora por momentos. La todavía mujer de Raúl se siente triste, desesperada y sola por el continuo desprecio de su amiga. Así pues, no tarda en encontrar algo de consuelo en la barra del bar de la Plaza de los Frutos. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.