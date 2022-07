‘Amar es para siempre’, capítulo 2411: Santiago, el motivo de las nuevas sospechas de Ismael sobre Penélope

Amar es para siempre se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2410, donde vemos cómo la verdad de Candela podría salir a la luz antes de lo imaginado.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2411 de Amar es para siempre. Así pues, somos partícipes de cómo Coral y Raúl están verdaderamente enfrentados a raíz de la enfermedad del bebé que están esperando. Ella pensaba que podrían tener la oportunidad de buscar alguna clínica en el extranjero.

Pero Raúl, lejos de hacer eso, ya ha encontrado un lugar para llevar a cabo el aborto. Medina, de una vez por todas, se ha animado a decir a Sonia cuál es la verdadera identidad de la doctora Chamorro. Aunque esa era la idea, finalmente no se atreve y la cosa se va complicando por momentos.

Fausto y Fran no han dudado un solo segundo en unir fuerzas para descubrir la verdad sobre Candela y encontrar, finalmente, quién acabó con su vida. Rubén se ha animado a robarle un beso a Cristina que, aunque haya sido completamente inesperado, no quiere decir que no sea deseado por la abogada.

Raúl, debido a las circunstancias, ha tomado una decisión de lo más inesperada para apoyar a su mujer. ¿En qué consiste, exactamente? Pedir a Carmen que regrese a casa. Ismael ha comenzado a intuir cuál es el motivo por el que Penélope ha estado evitándole durante este tiempo. Por lo tanto, termina descubriendo que Santiago está detrás del asunto. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.