‘Amar es para siempre’, capítulo 2393: Carmen no duda en agredir a Uriarte

Amar es para siempre, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado viernes pudimos disfrutar del capítulo 2392 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Fran continuaba teniendo fuertes enfrentamientos con Uriarte.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2393 de Amar es para siempre. Así pues, vemos cómo Adolfo está absolutamente convencido de que Emilio es nada más y nada menos que el topo de la competencia. Y todo porque le ha pillado utilizando el teléfono de su despacho.

El empresario, gracias a la rápida intervención de Manolita, parece haber dejado a un lado esa idea. Aun así, Adolfo ha estado cerca de descubrir esas secretas conversaciones entre Emilio y Fausto. Fran y Paloma, por su parte, parecen haber encontrado el juguete perfecto para la campaña de verano. Es más, ¡ya tienen hasta el eslogan!

Gema y Rubén han conseguido hacer ciertos avances en cuanto a la neumonía atípica que está colapsando los hospitales. Todo ello mientras el doctor no tarda en aprovechar la ocasión para acercarse, una vez más, a su exmujer. A pesar de los esfuerzos, ella no tarda en dejarle claro que no están en el mismo punto.

Coral ha tratado por todos los medios de convencer a Paloma que Adolfo, a pesar de todo, tiene un gran corazón. La joven no puede creer que el empresario también haya conseguido convencer a su amiga de que ha cambiado. Y es que ella está cada vez más convencida de que sigue siendo el mismo de siempre.

Lejos de que todo quede ahí, somos partícipes de un incidente que marcará un antes y un después en muchos aspectos. Uriarte se ve las caras con Carmen en la Plaza de los Frutos, por lo que no tarda en provocarla. La mujer, sin poder aguantar la presión, termina agrediéndole. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.