‘Amar es para siempre’ continúa siendo una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país, y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 28 de abril pudimos disfrutar del capítulo 2356 donde, entre otras cuestiones, Esther ha sido víctima de una agresión por tratar de defender a Catalina.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2357 de ‘Amar es para siempre’. Penélope, en su afán por ayudar a Esther y Catalina, ha querido poner una queja formar contra el profesor que agredió a la joven. Y lo ha hecho ante la dirección del colegio. A pesar de los esfuerzos, la directora ha vuelto a ningunearla.

Medina empieza a sospechas que Sonia ha llevado demasiado lejos su lucha contra San Valentín. Y todo porque ha robado una máquina. La joven, finalmente, le hace saber la verdad. Quintero ha tomado la decisión de reunirse con Visi y Benigna para tratar de aclarar su situación, pero el abogado finalmente no aparece.

Por si fuera poco, vemos cómo Medina ha querido proponer a Cristina buscarle una pareja a través de la agencia. Todo ello mientras Uriarte ha descubierto que Raúl va a ser padre y que ha recuperado esa relación sentimental que mantenía con Coral. El empresario ha vuelto a verse las caras con Carmen y aparenta cierta felicidad por lo sucedido.

Sebas ha comenzado a vender aceite de oliva entre los vecinos de la Plaza de los Frutos. No tiene mucho éxito pero lo que sí consigue es colocar una garrafa a Cristina, pero también otra en el Asturiano. Paloma, visiblemente emocionada, ha querido hacer saber a Coral que tanto Fran como ella han decidido darse una nueva oportunidad.

A pesar de todo, parece que Coral no encaja la noticia como esperaba. Raúl, más tarde, se arrodilla ante su pareja con un anillo de compromiso en mano para pedirle matrimonio. Completamente despechada al ver que Fran ha comenzado a salir con Paloma, Coral no tarda en aceptar la propuesta. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.