‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las series diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 28 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2334 donde vimos cómo Fran y Paloma se han besado apasionadamente.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2335 de ‘Amar es para siempre’. Así pues, vemos cómo Paloma todavía no sabe cómo reaccionar ante Carol después de todo lo que ha sucedido con Fran. Así pues, decide mentirle. Además, los acuerdan olvidar lo que ha sucedido la noche anterior. El joven reconoce que fue muy especial pero que lo mejor sería olvidarlo.

La dependienta le hace saber que está completamente de acuerdo con él pero, eso sí, no es tan sencillo como imagina. Por ese mismo motivo, Paloma se desahoga con Paloma, a quien confiesa lo ocurrido. Ismael no sabe si seguir adelante con su plan con Helena ya que eso supone traicionar la confianza de Marcos. La mujer, ante la situación, no tarda en confiarle algo para tratar de hacerle cambiar de opinión.

Las dudas están invadiendo a Ismael. ¿Crees que cambiará de bando? 😳 #Amar28Mar ▶ https://t.co/NfJVMbejXE pic.twitter.com/NWucYDYjCf — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) March 28, 2022

Marcos, por su parte, se echa para atrás y le dice a Cristina que no se siente realmente preparado para cambiar su declaración ante el juez. Y es que quiere disfrutar de todo lo que tiene ahora. La abogada, como era de esperar, se muestra de lo más comprensiva. Catalina hace saber a Penélope que tiene un problema con la comida.

Sonia ha descubierto que no hay absolutamente nada entre su madre y Medina. Sobre todo cuando los dos han unido fuerzas para prepararle una fiesta sorpresa. Ya hay fecha para la audiencia previa por la demanda de plagio. Por lo tanto, en unos días Fran y Raúl se enfrentarán a Uriarte ante el juez.

Quintero se pone al frente de la estrategia con Fran, dejando claro que los dos confían en la declaración de Paloma. Entre eso y las pruebas de los problemas económicos de la familia podrían salvar a Garlo de Uriarte. El empresario, más tarde, irrumpe la reunión familiar para volver a poner entre las cuerdas a Carmen. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.