Es más que evidente que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. El pasado miércoles 13 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 2220 donde, entre otras cuestiones, Guillermo tenía que elegir entre el amor de Inés o el de Cristina.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 2221 de ‘Amar es para siempre’. Carmen y Raúl, después de descubrir la verdad, se han resistido a aceptar que Germán se vaya a morir sin ningún tipo de remedio. Sebas, tras el último desengaño con Pastora, ha decidido comenzar una nueva etapa como soltero.

De esta manera, el hombre no ha dudado un solo segundo en acudir a la agencia Flechazos con el fin de encontrar una nueva pareja. Ahora bien, después de todo lo que ha sufrido, ¿conseguirá su objetivo? Coral, por su parte, tiene grandes planes para cuando consiga convertirse en la encargada de la nueva tienda de Juguetería Garlo.

Tras mucha espera, por fin conocemos algo más sobre Benivisión: por fin ha abierto sus puertas, y lo ha hecho antes de lo previsto. Por ese mismo motivo, tanto Visi como Benigna no dudan en preparar al barrio para esta apertura tan esperada de este negocio de lo más innovador que no dejará indiferente a nadie.

Mauricio no ha dudado en recordar a Ismael algo muy concreto. ¿En qué consiste? En la deuda que les une. Así pues no tarda en obligarle en traicionar a Marcelino y, de esta manera, trabajar para él en el nuevo negocio de droga que tiene en mente. Raúl, destrozado por la situación en la que se encuentra, acusa a Fran de la muerte de su padre. ¿Cuál será su reacción? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.