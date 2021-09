‘Amar es para siempre’, con el paso de los años, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de espectadores que día tras día siguen su trama. Hace tan solo unas entregas pudimos dar por comenzada la décima temporada, que nos está regalando momentos que no olvidaremos jamás.

El pasado martes 14 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de un espectacular capítulo 2200. Entre otras tantas cuestiones, fuimos partícipes de cómo Raúl ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida. Tanto es así que estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de la serie.

Después de todo, por fin hemos visto lo que ocurría en el episodio 2799 de ‘Amar es para siempre’. Es entonces cuando observamos cómo Penélope, después de todo lo que ha sucedido recientemente, continúa sin fiarse de Ismael. Ahora bien, la cuestión es la siguiente: ¿Tiene los motivos suficientes para preocuparse?

Coral le desvela a un desconocido algo que nadie más sabe sobre su relación con Raúl

Don Germán, por su parte, está absolutamente dispuesto a contratar a alguien para Jugueterías Garlo, y quiere a una persona que no es ni mucho menos del agrado de Raúl. ¿A quién nos referimos, exactamente? A su primo Francisco. Cuando creía que se había librado de él, el destino vuelve a jugarle una mala pasada.

Manolita también se ha convertido en protagonista de esta nueva entrega, ya que ha dejado claro que no está dispuesta a rendirse. Y es que ha tomado la decisión de ayudar a Catalina a no repetir curso. ¿Conseguirá este complejo objetivo? Sea como sea, Quintero ha descubierto que Medina no ha sido honesto.

¿La razón? Ha logrado el puesto de trabajo en la agencia de una manera absolutamente terrible. Por lo tanto, nos surge otra cuestión completamente diferente: ¿Cómo se tomará Sebas el hecho de haber sido engañado por Pastora? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.