El pasado miércoles, Martínez y Hermanos estrenó su segunda temporada en Cuatro. Como era de esperar, tanto Dani Martínez como el resto del equipo hizo un trabajo verdaderamente excepcional al contar con invitados de lujo para un día tan señalado. En esta ocasión, Rudy Fernández, Julián López y Amaia Salamanca fueron los que se sentaron en el famoso sofá, dispuestos a pasárselo en grande. Pero no todo fue eso, ya que también sorprendieron a todos y cada uno de los espectadores con un gran número de anécdotas. Mientras que Rudy Fernández se sinceró sobre lo que ocurrió en los primeros Juegos Olímpicos que disputó, Amaia Salamanca optó por dar a conocer uno de los momentos más ‘tierra, trágame’ que ha vivido jamás. Todo ocurrió cuando la actriz tenía tan solo 18 años y vivía en Barcelona. Para que la audiencia entendiese lo que ocurrió con todo lujo de detalles, optó por contextualizar la historia.

«Estás empezando a quedar con un chico, primera vez… Fuimos a la playa, él y yo mano a mano, estábamos en una barquita. Con esa edad estás un poco más tímido y llegó el momento de tirarnos al agua», comenzó explicando Amaia Salamanca. Fue entonces cuando, en mitad de esa cita romántica, se produjo esa situación embarazosa: «Cuando salimos del agua, estábamos uno enfrente del otro, un poco lejos. Yo me iba acercando poco a poco y él se iba echando un poco para atrás». En un primer momento no entendía el verdadero motivo de la reacción de ese chico, pero no tardó en darse cuenta del motivo en cuanto él mismo se lo confesó: «Me dijo que tenía un moco», espetó, provocando que el público allí presente y el resto de invitados de Martínez y Hermanos estallasen en carcajadas. Ninguno de los allí presentes llegó a imaginar que ese fuera su ‘tierra trágame’, ni mucho menos.

«Ahora me da igual, no pasa nada, pero en ese momento lo pasé fatal. ¡Qué horror!», reconoció la actriz, sin poder evitar las risas al recordar esa anécdota. Al fin y al cabo, esa confesión por parte de ese chico y la situación que se generó condicionó, en gran medida y como no podía ser de otra manera, el resto de la cita: «Ya me quedé con la vergüenza todo el rato, tocándome la nariz todo el rato».

Amaia Salamanca confiesa en Martínez y Hermanos el momento más incómodo que ha vivido con un famoso

La de su desastrosa cita no fue la única anécdota que contó la actriz. En el plató del programa presentado por Dani Martínez, Salamanca recordó un momento incómodo que vivió con un personaje famoso: «Fue con Joaquín Reyes. Era la primera vez que yo fui a un evento cuando empecé a trabajar y él estaba ahí. Yo era muy fan, le vi y fui directa», reconoció.

Fue entonces cuando la actriz no dudó un solo segundo en comenzar a hacer una serie de voces e imitaciones. A pesar de todo, la reacción de Joaquín Reyes no fue la que ella esperaba ni mucho menos: «Él es muy serio de primeras. Empecé a hacer todos los chistes de celebrity y directamente ni me miró, no me hizo ni caso».

Esto hizo que, inevitablemente, la reconocida actriz viviera una situación de lo más embarazosa e incluso incómoda. Tanto es así que jamás olvidará. A pesar de todo, también reconoció que jamás se lo ha recordado a Joaquín Reyes: «He currado con él, he coincidido en pelis y creo que no se lo he contado», aseguró.