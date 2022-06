‘El Intermedio’ recibió hace unos días la visita de Amaia Romero. La artista acudió al plató del programa de LaSexta para presentar su nuevo disco ‘Cuando no sé quién soy’, un álbum que desde su lanzamiento el pasado 13 de mayo, le está dando muchas alegrías.

Durante su entrevista en ‘El intermedio’, Amaia Romero volvió a sorprender con su naturalidad a la hora de responder a todas las preguntas que le hizo Dani Mateo. Pero lo más sorprendente la entrevista fue la colaboración soñada de la pamplonesa.

«¿Cuál sería la figura musical con la que te gustaría hacer un dúo ahora mismo?», le preguntó Dani Mateo a la invitada. Tras pensárselo durante unos segundos, Amaia Romero sorprendió tanto al presentador como a todos los presentes, al confesar que siempre ha querido colaborar con Julio Iglesias.

«Hay muchos, joe, me has pillado un poco porque me gustan muchos artistas. Yo siempre digo que me encantaría hacer una colaboración con Julio Iglesias», reconoció la artista, dejando sin palabras al presentador de ‘El Intermedio’.

«Eso sería bastante fuerte, Amaia», le dijo Dani Mateo entre risas tras escuchar la inesperada respuesta de la ganadora de ‘Operación Triunfo 2017’. «Sí, sería bastante fuerte, pero claro, ahora este señor yo no sé qué es lo que estará haciendo, la verdad», reconoció la artista, añadiendo que: «sería bastante guay, la verdad, como por la anécdota. Sería increíble».

Por otro lado, durante la entrevista Amaia Romero también explicó el significado de la frase más viral de ‘La canción que no quiero cantarte’, su colaboración con Aitana. “Quieres ser mi amigo, cómeme el higo, ¿Qué quieres transmitir? Porque se me escapa…”, cuestionó Dani Mateo.

“Puede tener el significado que cada uno quiera darle. Puede ser ‘vete por ahí’, o en sentido literal. Han sido interpretaciones que se han dado una vez que se ha dado la canción”, explicó Amaia entre risas.