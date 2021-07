El artista Álvaro Soler ha sacado otro avance más de su nuevo álbum que tiene un tinte muy veraniego. ‘Mañana’ es un tema que ha sacado a la luz con Cali y El Dandee y que pretende ser el tema del verano. Sin embargo, aún nos queda más por descubrir del artista ya que el próximo viernes 9 de julio podremos conocer por fin ‘Magia’, su nuevo disco.

Después del lanzamiento del tema, Álvaro Soler y Cali y el Dandee han preparado un vídeo musical a la altura de las circunstancias. La canción nos despierta muchísimas ganas de bailar y de disfrutar del verano junto a esos amores de verano. La letra habla de ese momento en el que conoces a una persona que te hace sentir especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Soler (@alvarosolermusic)

Álvaro Soler está en uno de sus mejores momentos musicales y por eso considera que este álbum es diferente. «Tengo la sensación de que es el álbum más versátil y más íntimo que he publicado hasta el momento. Canciones que hace años no llegué a sacar por miedo a no arriesgar y que ahora podrán brillar con orgullo… 13 historias. 13 mundos», explicó el artista. Para el álbum contó con la ayuda de su hermano Greg Taro que consiguió hacer un álbum con 13 temas.

Álvaro Soler ya es un artista consolidado después de haber conseguido un total de 80 discos de oro y platino y dos millones de álbumes vendidos. Son grandes cifras que hacen de Álvaro Soler una estrella de la música. Entre las 13 canciones, algunas hablarán de esos primeros pasos que dio con ayuda de sus fans. También el artista siempre ha creído en esa visión optimista que tiene de la vida.

«La vida es corta, y está para disfrutarla. El aislamiento nos ha obligado a todos a redescubrirnos a nosotros mismos y nos ha permitido volver a sentir que las cosas más sencillas pueden ser mágicas», confiesa el cantante, asegurando que esta es su filosofía de vida.