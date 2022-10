Álvaro Soler: aplaudida reflexión al finalizar su nueva y exitosa gira

Tras poner fin a su gira por Europa, Álvaro Soler ha compartido un emotivo texto donde ha dejado por escritos sus sentimientos sobre esta gira, donde una vez más le han acogido en diferentes países con los brazos abiertos, coreando sus canciones en español de principio a fin incluso sin saber el idioma.

El artista ha estado acompañado por grandes amigos en esta gira. En uno de los conciertos cantó junto a David Bisbal, protagonizando una actuación única e irrepetible que aplaudieron todos los presentes en Berlín, donde siempre se siente como en casa al haber residido tantos años en Alemania.

“Pues ya estaría! Cómo vuela el tiempo. Aún me acuerdo del momento antes de salir al primer concierto de esta gira con tantos nervios y a la vez ganas locas de tocar”, comenzó diciendo el cantante en un texto publicado en su cuenta de Instagram.

Unas palabras que ha compartido a modo de reflexión, acompañando estas líneas con varias imágenes de su último concierto, “Con algo de miedo porque no sabía cómo iba a conectar este tipo de set totalmente al desnudo! Y efectivamente… ¡quien no arriesga no gana!”, continúa.

«Todo lo que hemos aprendido y todo lo que somos ahora es gracias a que habéis confiado en la música y habéis decidido pasar un rato con nosotros”, añade el artista, junto a unas imágenes en las que también aparece su pareja, la modelo Melanie Kroll.

“Ahora con el piano en su caja, ya es hora de despedirnos. Os quiero mucho! Hasta otro año!”, concluye el texto el artista, antes de despedirse de los escenarios, hasta de momento las dos fechas confirmadas para el 2023 en Alemania.