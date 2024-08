Álvaro Muñoz Escassi sorprende con una inesperada confesión sobre María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi está teniendo uno de sus veranos más complicados después de su ruptura con María José Suárez tras conocerse su infidelidad con Valerie, una scort con la que tuvo problemas por el pago de sus servicios. El culebrón no ha acabado, ya que durante las últimas semanas los rumores de que haya podido comenzar una relación con Hiba Abouk son imparables y ninguno de los dos protagonistas hace nada por pararlos, lo que les ha llevado a ser noticia durante las últimas semanas. El penúltimo capítulo se juega en los platós, ya que María ha fichado por Y ahora Sonsoles, mientras que Álvaro se acaba de incorporar a TardeAR, donde ha dado una información que no se conocía sobre su ex pareja.

La única que guarda silencio, por el momento, es Valeri, que sigue a la espera de que llegue el juicio por su reclamación de dinero con el jinete. Mientras la ex modelo parece estar conociendo a otro hombre después de este desengaño amoroso, el finalista de MasterChef Celebrity estaba guardando silencio sobre este tema desde el pasado mes de julio, momento en el que apareció en el plató de De viernes para dar explicaciones, aunque su ex le rebatió casi todos sus argumentos una semana después en el mismo plató. Pese a estar tratando de olvidar este capítulo y centrarse en su nueva ilusión, Escassi ha tenido que volver a hablar en su estreno con Ana Rosa Quintana, que le ha recibido como uno de los grandes fichajes de esta temporada, algo que se venía rumoreando desde hace meses.

«Sorprendentemente ahora estoy muy bien. Ha sido una situación extraña y difícil de vivir. Llevo mucho tiempo en este mundo y lo he vivido muy bien. He sentido mucho cariño y los que han sido mis amigos siguen siéndolo. La gente que me quiere me quiere más», ha comenzado diciendo a la presentadora de Telecinco.

Álvaro Muñoz Escassi segura que sus amigos y familiares han estado más que nunca junto a él, por lo que no cree que se haya equivocado en sus acciones después de ser cazado siendo infiel. «No me he arrepentido de De Viernes, nunca lo hago. Mientras hable de mí, de mis sentimientos y de lo que yo siento y de la forma de ver la vida… Si hago daño, lo siento mucho porque no es con mala intención», ha dicho muy seguro.

Pese a que admite que no está especialmente orgulloso por lo sucedido, se muestra tranquilo por sus actos con todas sus parejas a lo largo de los años y de su actividad en los medios: «Llevo muchos años en televisión queriendo y sin querer y no hay imágenes mías hablando mal de una pareja o de alguien. Nunca».

«Se me pueden achacar novias y líos pero jamás he mencionado a nadie o he dicho algo mal. Podéis mirar mis entrevistas. Cuando hablo mal de mí me lo como porque hay que entender que la otra persona lo hace lo hace por un motivo», se ha defendido.

Aunque admite cierta culpa, asegurando que no es ningún santo, lanza un dardo a su ex: «Soy imperfecto pero no me veo despellejando a nadie con la que haya compartido cosas en mi vida. Nunca lo he hecho. Cada uno tiene su versión y su vida».

Sobre un posible regreso con María José Suárez, el jinete tiene claro que es algo imposible a estar alturas. «Ya tengo 50 años y no creo que haya una segunda parte con María José. Se ha acabado. Ha habido 35 partes entre nosotros, como pasó con el crucero y muchas veces, pero ahora ya después de esto ya no», aclara.

Álvaro Escassi aclara cómo está su situación con Valeri

«El tema de Valerí está judicializado, pero no ocurrió como se ha dicho. Todas las relaciones tienen un proceso. Obviamente me he arrepentido de ese día porque no había necesidad. Todo ha llegado a un nivel sin sentido pero me quedo con lo bonito», zanja.