Hace ya años que Álvaro de Luna dejó de ser un cantante independiente que cantaba canciones que necesitaban del boca-boca para darse a conocer. Tras su paso por ‘La Voz’ se hizo conocido con su grupo Sinsinati y lanzaron una de las canciones más sonadas durante el verano de 2019, ‘Indios y vaqueros’. Cinco años después de formar la banda ya está asentado en el panorama musical español de forma solitaria dejando atrás esa gran etapa.

Su trayectoria como Álvaro de Luna empieza con ‘Juramento eterno de sal’, una canción con la que logró diferentes éxitos y que todavía sigue sonando en las principales cadenas musicales de radio. Con ella conocimos el primer adelanto de lo que sería su álbum debut, ‘Levantaremos al sol’. Ahora el disco ya ha sido lanzado y además viene acompañado del videoclip de la canción que da nombre al trabajo.

«Levantaremos al sol es una ópera prima que no pretende serlo. Es una apología al adiós que se resiste, al amor que abandona la fiesta y tienes que seguir bailando para que no se note cuando todas las canciones te recuerdan a ella, al dolor acompasado y a un perdón que ya no sirve por su vuelo retrasado, pero también a esperanza comedida, a promesas en la playa, a desvivirse de las ganas», así fue la forma en la que se describió este nuevo proyecto en la presentación que hizo el cantante de él.

Junto a Paco Salazar como productor del disco, el sevillano ha conseguido nadar entre el pop rock, el folk y hasta sonidos urbanos con esa voz que puede encajar en todo lo que se proponga. El álbum contiene diez canciones y todas de ellas son en solitario. El tracklist que lo compone es el siguiente: