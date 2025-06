Álvaro Escassi, al límite con Montoya y Anita: su petición desesperada a ‘Supervivientes 2025’

Supervivientes 2025 se encuentra en la etapa final de su andadura. El popular reality de supervivencia se ha convertido en uno de los concursos estrella de Mediaset España, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Pero, toda buena historia que se precie debe tener su final, y aquí no iba a ser menos. De esta manera, la pasada noche del 8 de junio, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de ver una nueva entrega de Conexión Honduras. Un encuentro televisivo donde se reveló el nombre del primer finalista de la edición, Montoya, y de la nueva expulsada, Makoke. Todo ello sumado a imágenes de lo acontecido en Honduras durante los últimos días y la inesperada actitud de Álvaro Escassi.

No es la primera vez que el jinete se queja de la mala convivencia que hay en la isla por culpa de dos de sus compañeros: Montoya y Anita Williams. Y es que, las discrepancias entre los supervivientes son tantas que se han dividido en grupos. Sin embargo, lo que no dejó indiferente a nadie fue el alegato de Álvaro Escassi al manifestar que quería irse del reality porque no aguantaba más a los ex concursantes de La isla de las tentaciones. Una petición que realizó cuando estuvo a las puertas de la expulsión oficial. «Estoy saturado de que me hablen sin respeto, que me hablen tan mal, me griten y me levanten la voz», comentó.

La actitud de Álvaro Escassi ha sido tachada por Montoya y Anita de victimista. Y es que, los jóvenes consideran que el jinete quiere poner a la audiencia en contra de ellos. «No es una estrategia, sino que no puedo más y estoy saturado. El resto de la supervivencia y con los compañeros lo llevo superbién», se explicó él.

Sin embargo, pese haber pedido su expulsión, el público decidió que continuase en el programa. Todo ello sumado al hecho de que se ganó el collar de líder al ganar la prueba. «Tengo que dar el 200% de mí, porque si la audiencia me ha salvado, es porque quiere que me quede y voy a hacer un esfuerzo», dijo al respecto.

Sin embargo, que haya decidido quedarse no quita el hecho de que no soporta a Anita y a Montoya. Al jinete le molesta mucho que le alcen la voz, le griten y le falten al respeto. Por ello, no quiere perder los modales por culpa de ellos. Pero, consiente del gran apoyo que tienen fuera, ha vuelto a dejar patente su deseo de irse del concurso.

Anita Williams, Borja González, Damián Quintero y él son los nuevos nominados de la semana. Una expulsión decisiva que, por lo que parece, solamente el jinete quiere vivir. Pues, durante la realización de una de las pruebas de la pasada noche, Álvaro Escassi dejó a todos sorprendidos al rendirse fácilmente.

«Acabamos de ver un vídeo que dice que no compartiría mesa con ellos y ahora esto», apuntaba Kiko Jiménez, ex concursante de Supervivientes. Álex Adrover, en el plató, quiso justificar el comportamiento de su amigo y compañero de edición. «Tiene 51 años», indicó. Además, recordó que arrastra problemas de espalda y rodilla desde el inicio del reality.