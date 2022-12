Álvaro, contra Javi de ‘La isla de las tentaciones’: «Te pegaste la peor carrera del programa»

Álvaro Boix y Javi tendrán un gran enfrentamiento en la próxima gala de La isla de las tentaciones, según lo avanzaba Sandra Barneda durante el Debate de la isla de las tentaciones. En la anterior gala ya pudimos ver cómo las chicas tuvieron que enfrentarse a las tentadoras de sus chicos durante su hoguera. La tensión no cesó en ningún momento y se vivieron muchos momentos de tensión, y la próxima semana serán ellos los que tengan que pasar por el mal trago.

Claudia Martínez llegó al programa con la ilusión de conseguir que su pareja, Javi Redondo, se soltara un poco más y tuviera algún acercamiento con alguna de las chicas. Tras varios programas Claudia no vio ningún avance de su pareja y ella aprovechó la experiencia para ponerse al límite, esta vez, con Álvaro Boix, un nuevo tentador que tuvo relación en el pasado con Laura.

La emoción de Sandra Barneda ante el desconsuelo de Javi en «La Isla de las tenaciones»

Vía: Telecinco pic.twitter.com/o8qCYekJpC — Espectáculos España (@EsEspectaculos) December 9, 2022

Finalmente, ambos se besaron y Javi nos sorprendió mostrando mucha madurez al verlas: “Puedo ser un mueble, pero soy buena persona, creo que en este mundo cada día cuesta más encontrar a buenas personas como yo. Ella es buena persona también, pero yo ya no creo mucho en el amor”, expresaba entre lágrimas.

“¿Qué tal, Javi? ¿Sabes quién soy?”, le preguntaba Álvaro nada más entrar en la hoguera, “Sí, te he visto en la tele”, respondía el concursante: “Tu peor pesadilla, vaya carrerón te pegaste el otro día, flipante, es la peor carrera de La isla de las tentaciones. ¡Claudia! Sí, Claudia está conmigo. Si entras minutos más tarde igual me pillas dándole un beso”, comentaba tratando de provocarle.

AVANCE EXCLUSIVO 💣 La hoguera de solteros de Javi y Álvaro Boix es muy muy fuerte El jueves lo vamos a flipar 😳 🚨 #TentacionesDBT12

🔴 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/bya3q5j5oZ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 13, 2022

“Ábrete y disfruta un poco, conoce gente”, le pedía a Javi: “¿Tú que eres psicólogo para darme consejos a mí de lo que tengo que hacer?”, contestaba muy enfadado. Sin embargo, Álvaro todavía tenía algo más que decirle: “Lo único que te pedía tu novia es que te dejases conocer, no estar tan pegado a ella. Que no puedes hacerte ni un Cola Cao si no estás cerca de ella”, decía el tentador muy serio.

“Es que a mí el desayuno me lo preparan, no estoy acostumbrado a hacérmelo”, decía mientras añadía que si su novia se había acercado a él es porque algo le sucede. “Que se ha dado cuenta de que no te quiere”, finalizaba diciendo Álvaro.