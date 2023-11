Alma Bollo se sincera sobre por qué ahora puede hablar abiertamente de su sexualidad

Alma Bollo se ha convertido en una de las revelaciones, a nivel de celebridades, que ha marcado este 2023. La joven fue una de las participantes de la última edición de Supervivientes, una travesía donde tuvo la oportunidad de conectar con el público y mostrar un poco de sí misma.

Con más de 222.000 seguidores en Instagram, la joven siempre ha tratado de mostrarse muy cercana y abierta con sus fans. Sin embargo, temas como el sexo siempre le ha costado mucho tratarlos públicamente. Una dificultad que ha logrado superar con el paso del tiempo debido a un detonante que llegó a su vida.

La mamá de Jimena, su hija en común con Juan José Peña de la que se quedó embarazada con 19 años, ya no tiene problemas para hablar delante de cámara con juguetes sexuales. «Ya sabéis que a mí el tema de la sexualidad me costaba bastante. Poco a poco me va costando menos hablar y no tener esos tabúes», comenzó explicando en sus redes sociales.

A través de su experiencia, Alma Bollo quiere aprovechar su perfil como personalidad pública para «intentar romper un poco esos tabúes» que existen en la sociedad respecto al sexo. Su mentalidad ha cambiado, poco a poco, gracias a que comenzó a trabajar como embajadora de una conocida marca de juguetes sexuales.

Este paso le ha permitido redescubrir su sexualidad, algo que le ha ayudado también a poder hablar abiertamente de ello en público, pues antes pensaba que eran temas muy íntimos para abordarlos con cualquier persona. «Aunque pueda parecer para uso individual, que lo es, he de confesar que ¡mi experiencia fue en pareja y es algo que recomiendo muchísimo!», confesó, animando a sus seguidores.