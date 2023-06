Alma Bollo: la imagen que confirma las consecuencias de su problema de salud

Alma Bollo sigue recuperándose de las secuelas de su paso por Supervivientes 2023. La hija de Raquel Bollo se sinceró tras su salida del reality de Telecinco, desvelando las secuelas que sufre desde que salió del programa

Después del torbellino de emociones que ha vivido en los últimos meses, poco a poco la hija de Raquel Bollo comienza a recuperarse. Tras su vuelta, Alma Bollo asegura que ha empezado a valorar mucho más su rutina, y se ha vuelto a sincerar sobre el problema que padece.

Alma Bollo sufre una dolencia estomacal que se vio agravada tras su paso por Honduras. Y cada vez más cansada de las críticas por su peso no ha dudado en mostrar la realidad de su cuerpo y de su estado físico, a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por A L M A C O R T É S (@almacbcortes)

«Yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la isla con ellos y ahora he vuelto con más…», confesaba. «He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. La barriga la tenía así por muchos problemas que tengo, y allí me detectaron colon irritable y me tratan para ello porque estuve muy mala», añadía antes de mostrar la dolencia que sufre.

La hija de Raquel Bollo ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram en la que se ve a la perfección como el abdomen se inflama a un nivel extremo. «Esta es la realidad con la que convivo todos los días (algunos más que otros) desde que llegué de España», cuenta Alma.

La joven ha explicado que siempre ha padecido de problemas de estómago, sin embargo los tres meses que ha estado en Honduras han agravado su malestar. «Todo se resume en intolerancias, bacterias… es decir, problemas estomacales», explica.