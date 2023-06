Alma Bollo confiesa el problema de salud por el que no adelgazó en ‘Supervivientes 2023’

Alma Bollo, tras varios meses concursando en Supervivientes 2023 en los Cayos Cochinos de Honduras, regresó a Madrid. No es ningún secreto que la joven estaba dando lo mejor de sí misma para superarse en todos los sentidos. Pero, a pesar de todo, la audiencia decidió que fuera expulsada del reality.

Desde su llegada a España, Alma Bollo está tratando de recuperar su rutina. No solamente ha regresado a Sevilla sino que se ha reencontrado con familiares, amigos y, sobre todo, su hija Jimena. Pero si hay algo que se le está complicando es el problema de salud que provocó que no adelgazara tanto como esperaba. Algo que le está afectando en su día a día.

A través de su perfil de Instagram, la hija de Raquel Bollo quiso sincerarse al respecto: “Ya estoy en Sevilla, no con la misma alegría con la que me monté en el AVE para venir, la verdad”. Acto seguido, añadió: “Ya sabéis los que me seguíais de antes y los que no, lo vuelvo a contar, que yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la isla con ellos y ahora he vuelto con más”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por A L M A C O R T É S (@almacbcortes)

Aprovechando esta confesión, Alma Bollo quiso despejar toda duda ante el apenas perceptible cambio físico que experimentó tras su paso por Supervivientes 2023. Aunque ya lo hizo saber Raquel Bollo en el plató del reality, ahora ha sido ella quien ha querido dar algún que otro detalle más al respecto.

“He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. Yo la barriga la tenía así por muchos problemas que tengo”, comenzó diciendo la andaluza en la mencionada red social. “Allí me detectan que tengo colon irritable y, de hecho, me tratan para ello porque yo estuve muy mala”, reconoció. Una situación que, actualmente, le sigue afectando a nivel físico: “Os enseñaría una foto de mi barriga, pero me da hasta vergüenza”.

Para tratar de poner solución a este problema de salud, Alma Bollo ha confirmado que se va a poner en manos de un médico. “El caso es que ya tengo cita con la internista. Mañana voy a la internista para que me diga las pruebas que tengo que hacerme y, así, derivarme al digestivo para empezar a tomar los tratamientos correspondientes”, explicó. “Sé que uno de los tratamientos a los que me tengo que someter es el de la Helicobacter Pylori”, comentó. ¡Esperemos que pronto pueda poner solución a este problema de salud!