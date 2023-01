Alice Campello desvela la fecha en la que dará a luz a su hija Bella

La influencer Alice Campello se encuentra ya en la recta final de su embarazo. La niña en cuestión se llamará Bella, la que será su cuarta hija junto a Álvaro Morata. La italiana ha desvelado que quedan apenas unos cuantos días para que nazca la bebé.

A través de su perfil de Instagram, en el que acumula más de tres millones de seguidores, la empresaria ha confesado que “Bella va a nacer dentro de cinco días, el 9 de enero”. Será la primera niña de la familia que se une a sus hermanos mellizos Alessandro y Leonardo, de 4 años, y a Edoardo, de 2.

Alice Campello ha explicado que los niños están ya deseosos por conocer a su hermana. “Me dan besos a la tripa 50 veces por día… Y me cuidan mucho. Me hace gracia porque dicen que no quieren que yo sufra en el parto”, ha contado la influencer. Además, ha vuelto a hablar sobre el nombre elegido para la niña.

“Cuando me quedé embarazada la primera vez en 2018 nos habían dicho que los mellizos eran niño y niña y se iban a llamar Alessandro y Bella. Luego nos dijeron que se habían confundido y le pusimos Leonardo. Siempre, cuando hablábamos de tener una niña después de que pasara eso, en nuestra cabeza ya se llamaba Bella”, ha revelado Alice. Sin embargo, aunque parezca una decisión segura, a veces tiene sus dudas: “De vez en cuando, incluso hace 4 días, pienso en cambiarle de nombre, pero luego me arrepiento”. Otras opciones eran Lia, Vittoria, Benedetta o Beatrice.

Por último, la italiana ha explicado que está recibiendo mucha ayuda en casa para poder seguir dedicándose a sus empresas: MASQMAI y The Akala Studio. “Esto no quiere decir que los niños no sean mi prioridad ni que no pase la mayor parte de mi tiempo con ellos, sino que ese tiempo que paso con ellos es de calidad. Aconsejo a quien pueda tener ayuda de tenerla porque nosotros también somos importantes… Ser madre no quiere decir anularte, y no eres mejor madre por no tener ayuda, ni peor por tenerla”, ha querido aclarar Alice Campello.